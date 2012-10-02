Сегодня Рада будет работать "до упора"

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Верховная Рада Украины 2 октября будет работать до тех пор, пока не рассмотрит все вопросы повестки дня.

За такое решение проголосовал 261 народный депутат из 375 зарегистрировавшихся в зале, сообщает Интерфакс-Украина.

Напомним, 18 сентября депутаты Верховной Рады решили, что нынешний состав парламента будет собираться на заседания только по вторникам. Остальные дни депутаты будут работать либо в комитетах, либо в округах.

Как ранее писал Главред, на согласительном совете 1 октября глава фракции Партии регионов Александр Ефремов заявил, что 2 октября Рада будет работать 10 часов без перерыва.

Чуть ранее первый зампред фракции Партии Регионов Михаил Чечетов сообщил, что 2 октября может оказаться последним сессионным днем парламента до выборов: ПР собирается инициировать отмену работы в зале 16 октября, а заседания в остальные довыборные дни отменили еще раньше.

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