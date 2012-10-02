Видео с Тимошенко из больницы появилось по ее инициативе - эксперт

{1-} Видеоролик с участием Юлии Тимошенко из харьковской больницы не случайно появился накануне выборов.

Об этом заявил политолог Вадим Карасев, передает ТСН.

По мнению эксперта, появление этого видео в сети инициировала лично экс-премьер.

«Тимошенко чувствует опасность, что первое место в оппозиции и второе на выборах займет Кличко. Это, конечно, было бы страшным ударом по «Батьківщине», по судьбе Тимошенко и повлекло бы затем за собой уход Яценюка в отдельную фракцию «Фронта змін», - отметил Карасев.

Кроме того, политолог отметил, что эти события могли привести к существенному изменению политического и парламентского климата в Украине.

«Поэтому у нее (Тимошенко – прим.ред.) не оставалось другого выхода, как пойти ва-банк, выйти напрямую и попытаться повлиять на избирательную компанию», - предположил Карасев.

Того же мнения придерживается и политолог Тарас Березовец. По его словам, Тимошенко убедилась, что ее соратники проигрывают избирательную кампанию и решила заявить о себе.

«Она поняла, что без ее личного ресурса оппозиция не может бороться с Партией регионов и еще, чего доброго, уступит второе место УДАРу Кличко. Поэтому она сама решила включить реактивный двигатель кампании «Батьківщини», - уверен политолог.

При этом эксперты отмечают, что пока ее действия не принесли ожидаемого результата.

«Думаю, это важное видео для убежденных сторонников Тимошенко. Потому что это хроника борьбы их лидера, как бы она себя не проявляла. Но сейчас борьба идет не за сторонников. Сейчас идет борьба за «болото», за тех людей, которые потенциально могли бы голосовать, но почему-то этого не делают. Мне кажется, это видео для них большого значения не имеет. Для «болота» нужно сделать какие-то серьезные шаги», - заявил политтехнолог Сергей Гайдай.

фото, видео : youtube.com

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