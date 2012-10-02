В ПАСЕ Тимошенко и Луценко считают политзаключенными

2 октября 2012, 11:29

 

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Невзирая на то, что Amnesty International не называет ваших лидеров украинской оппозиции Юлию Тимошенко и Юрия Луценко, оказавшихся за решеткой, "узниками совести", их вполне можно назвать политическими заключенными.

Такое мнение выразил глава мониторингового комитета ПАСЕ Андрес Эркель в интервью газете "КоммерсантЪ.Украина".

"Есть дипломатический ответ на ваш вопрос — у вас есть бывшие политики, которые сейчас в тюрьме. Между тем я считаю, что их вполне можно назвать политическими заключенными", – сказала он, отвечая на вопрос журналиста о политзаключенных.

По мнению Эркеля, власть нанесет огромный ущерб Украине, если после выборов решит надолго оставить в тюрьме Юлию Тимошенко и Юрия Луценко.

"Очень сложно предсказать, что случится. Я хочу подчеркнуть — даже за то, что вменяется ей (Тимошенко. – Ред.) в вину, полагается политическая ответственность, а не уголовная. Тимошенко на посту премьер-министра упустила множество возможностей, которые не следовало бы упускать", – отметил глава мониторингового комитета ПАСЕ Андрес Эркель.

"Еще я замечу, что для ответа на ваш вопрос важное значение будет иметь позиция ЕСПЧ. Решения суда по соответствующим делам еще нет, но когда оно будет, можно будет четко говорить, являются ли истцы политическими заключенными", – сказал он.

В то же время Эркель признал, что Тимошенко и Луценко попадают под устанавливаемые рамки проекта резолюции ПАСЕ, которая определяет термин "политический заключенный".

"Мой ответ — безусловно да. Резолюция, о которой вы говорите, будет рассмотрена в ПАСЕ в среду. Тем не менее я полагаю, что после принятия этого документа ответом на ваш вопрос останется "да", – подытожил он.

Как ранее писал Главред, по мнению Эркеля, ситуацию с парламентскими выборами в Украине не стоит сравнивать с белорусскими событиями, даже учитывая схожесть некоторых тенденций, а ситуация со СМИ во многом обусловлена тем, что украинской журналистикой управляют деньги, а не журналистские стандарты.

«Проблемы действительно есть, но я бы не стал приравнивать их даже к ранней Белоруссии. Если же речь идет о том, что у вас есть соответствующие тенденции, то мы должны работать решительно и быстро, чтобы не допустить их развития. Что касается ситуации с массмедиа, я должен отметить: специфика проблем украинских СМИ во многом обусловлена деньгами. Очевидно, что многие материалы в ваших СМИ на самом деле являются продуктом пиара, а не журналистикой. Также у вас очень сильна проблема самоцензуры. Так что у вас есть определенная свобода СМИ в качестве "фасада", в качестве декорации, но если заглянуть глубже, то оказывается, что всем управляют деньги, а не журналистские стандарты. У вас не работают те принципы, которые определяют развитие массмедиа в Западной Европе,— такие, как финансирование за счет рекламы и подписки», – считает он.

фото: КоммерсантЪ

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