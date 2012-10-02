В Крыму машина из кортежа Азарова попала в ДТП - СМИ

{1-} В Крыму 28 сентября, в пятницу, произошла авария с участием автомобиля ГАИ, предположительно, из правительственного кортежа.

Автомобиль столкнулся с «Ладой», передает «Дорожный контроль».

После столкновения гаишники быстро сняли с машины все опознавательные знаки –номера, мигалку, наклейки, однако на кузове машины остались силуэты наклеек МВД и места крепления проблесковых маячков.

Отметим, что руководство ГАИ, прибывшее на место аварии, категорически отказалось комментировать детали ДТП, а также признавать тот факт, что участником аварии был патрульный автомобиль.

Водитель патруля также отказался рассказать, почему с машины были содраны милицейские номера.

Вместе с тем, рабочие в спешке чистили дорогу, убирали обломки, чтобы скрыть факт ДТП.

Напомним, что 28 сентября в Ялте проходило заседание глав правительств СНГ, председателем которого был премьер Николай Азаров.

фото, видео: youtube

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