Автор закона о клевете поблагодарил всех за его отмену

{1-} Народный депутат от Партии регионов Виталий Журавский, автор закона о клевете, поблагодарил коллег за его отмену.

Об этом он заявил после принятия соответствующего решения Рады, передает «Укринформ».

«Мы с вами провели две недели в дискуссии, в результате появился мой проект постановления. Я благодарен народным депутатам за то, что поддержали меня. Вопрос снят с повестки дня. Точка», - отметил Журавский, и ушел, отказавшись отвечать на дальнейшие вопросы журналистов.

Напомним, как сообщал «Главред», 2 окетября Верховная Рада отменила законопроект «О внесении изменений в Уголовный и Уголовно- процессуальный кодексы Украины об усилении ответственности за посягательство на честь, достоинство и деловую репутацию человека», который, в частности, предусматривает уголовную ответственность за клевету – до 3 лет лишения свободы.

В первом чтении закон был принят 18 сентября.

Сегодня за его отмену проголосовали 349 депутатов.

Фото censor.net.ua

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