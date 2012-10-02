Третьяков: правящая партия боится потерять власть в Киеве

{1-} Партия власти старается оттянуть выборы мэра Киева во времени, потому что боится победы кандидата от демократических сил. Для этого используются пробелы в законодательстве. Об этом в интервью журналистам заявил оппозиционный депутат Александр Третьяков.

«То, что парламент в ближайшее время не будет рассматривать вопрос о назначении выборов мэра Киева, демонстрирует страх правящей партии потерять власть в столице», - уверен Александр Третьяков.

«Да, к сожалению, в Конституции и других законах не установлены сроки, в течение которых Верховная Рада должна назначить дату внеочередных выборов, - отметил политик, - но нигде в законодательстве даже речи нет о том, что надо подменять местное самоуправление режимом ручного управления Киевом по указке с Банковой».

Кроме того, по мнению Александра Третьякова, на выборах в Верховную Раду власть намеревается обкатать схему фальсификаций, давления и административного ресурса с прицелом на выборы мэра.

Народный депутат уверен, что вопрос о дате выборов мэра Киева принципиально должен рассматриваться в единой связке с изменениями в законодательство, которые подразумевают проведение выборов мэра столицы в 2 тура, отмену должности главы КГГА, возврат районных советов, изменения в Бюджетный кодекс, которые вернут Киеву 7 млрд. гривен ежегодно.

Как известно, спикер Верховной Рады Владимир Литвин заявил, что в ближайшее время в парламенте не будет рассматриваться вопрос о назначении выборов мэра Киева. Член фракции БЮТ-Батьківщина Ольга Боднар в свою очередь заявила, что комитет по вопросам государственного строительства и местного самоуправления ВР рекомендует провести выборы мэра весной 2013 года.

Напомним, что Александр Третьяков баллотируется на выборах-2012 по мажоритарному округу №218, объединяющему части Святошинского и Оболонского районов столицы.

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