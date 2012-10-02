Европа одобрила отмену скандального закона о клевете

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Совет Европы приветствует отзыв законопроекта о криминализации клеветы в Украине.

Об этом говорится в заявлении генерального секретаря Совета Европы Торбьерна Ягланда, опубликованном 2 октября в Стасбурге, сообщает Интерфакс-Украина.

"Я приветствую то, что законопроект, который криминализирует клевету, был отозван в Верховной Раде Украины. Клевета – это предмет законной озабоченности, но уголовные санкции – это неправильный ответ", – подчеркнул генсек СЕ.

Ягланд отметил, что Совет Европы призывает украинскую власть к диалогу с медиа, гражданским обществом и всеми политическими силами, чтобы достичь согласия относительно средств, которые обеспечат надежную защиту от клеветы без вмешательства в свободу выражения мнения.

Как ранее писал Главред, 2 октября Верховная Рада 349 голосами одддержала отмену принятого ранее в первом чтении проекта закона "О внесении изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Украины, касающиеся усиления ответственности за посягательство на честь, достоинство и деловую репутацию человека".

Напомним, в первом чтении законопроект был принят 18 сентября. Документом предлагалось дополнить Уголовный кодекс Украины статьей 145-1 "Клевета".

фото: hub.coe.int

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