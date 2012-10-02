Голоса украинцев покупают по 500 гривен

{1-} Кандидаты в депутаты перешли к прямому подкупу избирателей: цена за голос в их пользу варьируется от 50 до 500 гривен.

Об этом заявил председатель Комитета избирателей Украины (КИУ) Александр Черненко, передает УНН.

По данным КИУ, с приближением выборов, кандидаты перешли от косвенного (подарки и услуги) к прямому подкупу избирателей.

Как заявил Черненко, самые «дешевые» голоса – во Львовской области, за них избирателю предлагают 50 гривен.

Также председатель КИУ заверил, что информации о подкупе поступает очень много. В частности, Комитету сообщили, что голоса избирателей в Черновицкой области покупают за 150 гривен, а во Львовской области один из кандидатов подарил родителям первоклассников по 100 гривен.

Также Черненко отметил, что в Хмельницкой области представители одного из мажоритарных кандидатов, после встречи в поддержку кандидата, раздавали конверты, в которых было по 500 гривен.

Глава КИУ подчеркнул, что непосредственно в законе о выборах уголовная ответственность за подкуп избирателей не предусмотрена, однако такое наказание предусмотрено в Уголовном кодексе.

«Но для того, чтобы доказать, необходимо провести определенные следственные действия. Одной жалобы, которая поступает в ЦИК, мало и это может быть провокация. Необходимы доказательства, необходимы допросы и так далее. На все это у ЦИК нет ни времени, ни полномочий, ни физической возможности», — отметил он.

Черненко также заверил, что милиция должна проверять факты нарушения избирательного законодательства, в частности обращения о фактах подкупа избирателей, поскольку ЦИК может только предупредить кандидата, но не повлиять на его участие в избирательном процессе.

Напомним, ранее Александр Черненко рассказал "Главреду" об основных нарушениях во время избирательной кампании.

По его словам, главные проблемы выборов связаны с с непрямым подкупом избирателей, и раздачей денег – от 50 гривен.

«Речь идёт о раздаче пайков, подарков, постройке детских площадок и так далее. Однако уже мы зафиксировали и ряд фактов прямого денежного подкупа избирателей. Он организовывается уже в нескольких округах, при этом формируются пирамиды по скупке голосов», - заявил эксперт.

Фото: segodnya.ua

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