Голоса украинцев покупают по 500 гривен

{1-} Кандидаты в депутаты перешли к прямому подкупу избирателей: цена за голос в их пользу варьируется от 50 до 500 гривен.
Об этом заявил председатель Комитета избирателей Украины (КИУ) Александр Черненко, передает УНН.
По данным КИУ, с приближением выборов, кандидаты перешли от косвенного (подарки и услуги) к прямому подкупу избирателей.
Как заявил Черненко, самые «дешевые» голоса – во Львовской области, за них избирателю предлагают 50 гривен.
Также председатель КИУ заверил, что информации о подкупе поступает очень много. В частности, Комитету сообщили, что голоса избирателей в Черновицкой области покупают за 150 гривен, а во Львовской области один из кандидатов подарил родителям первоклассников по 100 гривен.
Также Черненко отметил, что в Хмельницкой области представители одного из мажоритарных кандидатов, после встречи в поддержку кандидата, раздавали конверты, в которых было по 500 гривен.
Глава КИУ подчеркнул, что непосредственно в законе о выборах уголовная ответственность за подкуп избирателей не предусмотрена, однако такое наказание предусмотрено в Уголовном кодексе.
«Но для того, чтобы доказать, необходимо провести определенные следственные действия. Одной жалобы, которая поступает в ЦИК, мало и это может быть провокация. Необходимы доказательства, необходимы допросы и так далее. На все это у ЦИК нет ни времени, ни полномочий, ни физической возможности», — отметил он.
Черненко также заверил, что милиция должна проверять факты нарушения избирательного законодательства, в частности обращения о фактах подкупа избирателей, поскольку ЦИК может только предупредить кандидата, но не повлиять на его участие в избирательном процессе.
Напомним, ранее Александр Черненко рассказал "Главреду" об основных нарушениях во время избирательной кампании.
По его словам, главные проблемы выборов связаны с с непрямым подкупом избирателей, и раздачей денег – от 50 гривен.
«Речь идёт о раздаче пайков, подарков, постройке детских площадок и так далее. Однако уже мы зафиксировали и ряд фактов прямого денежного подкупа избирателей. Он организовывается уже в нескольких округах, при этом формируются пирамиды по скупке голосов», - заявил эксперт.
Фото: segodnya.ua
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