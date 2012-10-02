Партия регионов готова вернуться к закону о клевете

{1-} Партия регионов может вернуться к рассмотрению закона о клевете после выборов Рады.

Об этом заявила регионал Елена Бондаренко, передает «Украинская правда»Украинская правда.

«На самом деле, мы не гарантийный банк. Мы не будем давать гарантий. Все будет зависеть только от ситуации в стране», - отметила депутат.

«В данной ситуации мяч остался на стороне журналистского пула, потому что проблема использования клеветы в журналистском труде осталась. Ее никто не снял», - подчеркнула Бондаренко.

По ее словам, в любой стране, где установлена уголовная ответственность за клевету, государство, «по сути вмешалось в регуляцию рынка».

Бондаренко заверила, что если журналисты не будут заниматься клеветой, то и депутаты не будут вводить такие законы.

На вопрос, не достаточно ли в таком случае административной ответственности, Бондаренко ответила: «К сожалению нет».

По ее словам, сейчас на автора проекта Журавского обрушится волна критики и клеветы, как на врага прессы.

«У него уже нашли какие-то несуществующие квартиры и внебрачных детей. Хотя человек даже не женат. И что ему делать в такой ситуации?», - отметила депутат.

Напомним, сегодня, 2 октября, Верховная Рада отменила скандальный закон о клевете, который, в частности, предусматривал уголовную ответственность за клевету – до 3 лет лишения свободы.

В первом чтении закон был принят 18 сентября, его автором выступил регионал Виталий Журавский.

За отмену законопроекта проголосовали 349 депутатов.

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