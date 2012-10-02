В ближайшие дни в Украине будет тепло и дождливо

{1-} В ближайшие дни синоптики прогнозируют в Украине теплую и дождливую погоду.

Об этом сообщили в Гидрометцентре.

В Киеве завтра, 3 октября, ночью ожидается – 9-14 градусов, 19-24 днем, небольшой дождь. 4 октября, в четверг, также осадки. Ночью 9-14, днем 19-24 градуса. В пятницу, 5 октября – дождливая погода. Ночью 8-13 градусов, дневная температура около 17-22 градусов.

В Киевской области 3 октября незначительные осадки, температура – от 9-14 ночью до 19-24 градусов днем. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

На востоке Украины в среду 4-9 ночью, днем 19-24 тепла. Без осадков. В четверг ночью 4-9, дневная температура 19-24 градуса, сухая погода. В пятницу пройдет дождь. Температура 8-13 градусов ночью, 17-22 градуса днем. Ветер восточный, 5-10 м/с.

На западе 3 октября ночью ожидается около 9-14 градусов, днем 16-21 градус, пройдет дождь, гроза. В четверг переменная облачность. Температура воздуха ночью — около 9-14 градусов, днем 16-21 тепла. В пятницу ночью прогнозируемая температура воздуха 8-13 градусов, днем 17-22 градуса. Небольшой дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

В южных регионах 3 октября 10-15 ночью, 21-26 выше нуля днем. Без осадков. В четверг ночью 10-15, днем 21-26 градусов, также сухо. В пятницу переменная облачность. Ночью 10-15 градусов, днем 20-25 тепла. Ветер северо-восточный, восточный, 5-10 м/с.

В Крыму завтра 11-16 градусов ночью, 22-27 днем. Осадков не ожидается. В четверг ночью 11-16, днем 22-27 градусов. Небольшой дождь. В пятницу переменная облачность. Ночью 12-17, днем 20-25 тепла. Ветер северо-восточный, восточный, 7-12 м/с.

В центральных регионах ближайшей ночью 9-14 градусов, днем 21-26 тепла. Без осадков. В четверг небольшой дождь. Ночью 9-14, дневная температура 21-26 градусов. В пятницу ночная температура составит около 9-14 градусов, днем 18-23 выше нуля. Переменная облачность. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

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