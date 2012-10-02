Саакашвили заявил о переходе его партии в оппозицию

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Президент Грузии Михаил Саакашвили в специальном обращении 2 октября заявил, что правящая партия "Единое нацдвижение" решила перейти в оппозицию.

Он пообещал, что как глава государства будет способствовать тому, чтобы после состоявшихся выборов парламент страны начал работать, смог выбрать председателя парламента и сформировать новое правительство, сообщают Новости-Грузия.

"Как лидер "Нацдвижения", заявляю, что наша партия переходит в оппозицию", – заявил Саакашвили. "Мы как оппозиционная сила будем думать о будущем страны и будем бороться за то, что все, что было создано в Грузии в последние годы, с точки зрения ее развития, было сохранено", – добавил он.

"Для меня были фундаментально неприемлемы взгляды коалиции "Грузинская мечта", между нами глубокая разница. И мы считаем, что их взгляды крайне неверны. Но демократия работает так, что решения принимает большинство грузинского народа. И мы уважаем этот выбор", – резюмировал президент.

Саакашвили также поблагодарил своих сторонников, которые поддержали курс нынешнего правительства и президента, и выразил уверенность, что курс на прогресс и развитие Грузии не имеет альтернатив.

Как ранее писал Главред, ЦИК Грузии сообщает, что по итогам обработки данных с 25,17% избирательных участков, избирательный блок "Бидзина Иванишвили – Грузинская мечта" набрал на парламентских выборах по пропорциональной системе 53,19% голосов избирателей. Партия "Единое национальное движение" получила 41,51% голосов.

фото: novoskop.ru

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