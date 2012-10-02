У власти нет денег для чернобыльцев

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Правительство не может в полном объеме обеспечить выплаты бастующим чернобыльцам, требующим ликвидации задолженности по пенсиям.

Об этом вице-премьер-министр – министр социальной политики Украины Сергей Тигипко заявил в эфире Радио Свобода.

«Платить сегодня пенсию 15-20 тысяч, на которой настаивают в первую очередь те люди, которые сейчас бастуют, или перейти к так называемым выплатам «шесть, восемь, десять», когда инвалид третьей группы должен получать 6600, второй группы – 8800 , первой группы – 11 тысяч гривен, то это много, как по мне», – сказал вице-премьер.

«И сегодня мы просто не в состоянии обеспечить такие выплаты. Поэтому этот вопрос будет решаться», – отметил он.

Тигипко подчеркнул, что единовременные выплаты тем, «кто часто бастует», по решению судов составляют «500 тысяч, 600 тысяч гривен, которые должны Пенсионным фондом быть оплачены. Я считаю лично, что это не решение вопроса».

Он уверен, что сейчас чернобыльцам беспрецедентно подняли пенсию. «Мы подняли пенсии «чернобыльцам», которые не поднимались, кстати, 10 лет, на 90% в среднем. Сегодня пенсия инвалида-чернобыльца больше, чем пенсия участника боевых действий, и намного больше, чем средняя пенсия по Украине», – пояснил министр.

«Человек получил 20 тыс гривен пенсии – будет он оставлять протесты или нет? А учительнице, которая поработала 40 лет, мы обеспечим 20 тысяч гривен пенсии? А тому, кто проработал в сельском хозяйстве, 20 тысяч мы можем обеспечить?», – возмущается вице-премьер.

«Мы должны обеспечить только этих людей? Поэтому есть солидарная определенная ответственность в государстве. И пойти на такое государству сегодня чрезвычайно трудно. Мы не можем на это пойти», – прокомментировал Тигипко акции чернобыльцев.

Как ранее писал Главред, в Киеве, Луганске, Харькове разворачиваются массовые акции протеста с требованием выплаты надлежащих им пенсий.

В то же время Кабмин создал комиссию, для того чтобы установить размеры зарплаты чернобыльцев в период ликвидации последствий аварии на ЧАЭС – в 1986-1990 годах и, сообветственно, правильность начисления пенсий ликвидаторам.

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