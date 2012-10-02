В Украине хотят сажать за пропаганду гомосексуализма

{1-} Верховная Рада запретила пропаганду гомосексуализма в Украине.

За соответствующий законопроект в первом чтении проголосовали 289 депутатов при минимально необходимых 226, сообщает официальный сайт парламента.

Также будут внесены изменения в закон о «Защите общественной морали», который предусматривает запрет на производство и распространение продукции с пропагандой гомосексуализма.

Также предусматривается внесение изменений в законы «О печатных средствах массовой информации» и «О телевидении и радиовещании» в части введения запрета на использование СМИ для пропаганды гомосексуализма, а также в закон «Об издательском деле» в части установления запрета на производство продукции, пропагандирующей гомосексуализм.

Законопроектом предлагается ввести уголовную ответственность за ввоз, производство и распространение произведений с пропагандой гомосексуализма наряду с произведениями, пропагандирующими насилие, жестокость, расовую, национальную и религиозную нетерпимость и дискриминацию.

Как сообщал "Главред", законопроект был внесен Виталием Журавским, депутатом от Партии регионов.

Напомним, 20 мая представители секс-меньшинств попытались организовать в Киеве первый в истории Украины гей-парад. Мероприятие было сорвано националистами, которые жестоко избили одного из организаторов — главу "Гей-форума Украины" Святослава Шеремета.

фото: spynet.ru

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