Петр Симоненко: Левая идея – вечна!

Никчемный политик Ющенко заказывает акции вандализма. Разрушение памятника Ленину – свидетельство деградации и дебилизации
В гостях у «Главреда» побывал главный коммунист Украины Петр Симоненко. Отвечая на вопросы читателей, глава КПУ рассказал о левой идее, о возможности сотрудничества с другими политическими силами левого толка, об участии коммунистов в предстоящей президентской кампании и о том, каковы реальные причины надругательств над памятниками Ленину.
Предлагаем вашему вниманию фрагмент интервью.
Петр Симоненко: Приветствуя всех участников конференции, я хотел бы сказать, что тема левой идеи волнует сегодня многих, ведется много разговоров относительно той политической практики, которую имели коммунисты за 74 года советской власти, и будет ли перспективной реализация этой идеи на территории Украины.
Я могу сказать только одно: какие бы разговоры ни велись, какие бы обвинения ни звучали, как бы сегодня ни переделывали нашу историю, левая идея – вечна, и она будет жить вечно.
Свидетельством тому является то, что как только началась предвыборная кампания, сразу же все начали говорить о левой идее, о принципах справедливости, о равенстве, о защите простых тружеников, говорить о том, что сегодня необходимо заботиться о минимальном прожиточном минимуме.
Левая идея – это всегда прогресс. А правая идея – это регресс в развитии общества.
«Главред»: Оцените, пожалуйста, перспективы объединения политических сил левого толка.
Петр Симоненко: На последнем пленуме Центрального комитета партии, 4 июля, мы обсудили вопросы объединения левых политических сил в борьбе за президентское кресло и в целом как механизм объединения общества. В обществе подавляющее большинство поддерживает как раз левые идеи. Может быть, люди не всегда осознают, что это идеи левые, но по определению своих интересов они поддерживают именно левую идею.
Мы обратились ко всем левым партиям. Мы предложили сделать первый шаг в объединении наших усилий относительно единого кандидата на выборы от левых сил – это кандидат от Коммунистической партии. Далее - объединение в практической плоскости в плане формирования общих списков на выборы в местные советы и глав органов местного самоуправления. После будет объединение во время выборов в парламент.
Таким образом, мы предлагаем реально пройти тот путь до объединения, который исключит возможные амбиции и выкристаллизует основные проблемы, вокруг которых мы объединим свои усилия.
«Главред»: Каким именно политическим силам вы предложили сотрудничество?
Петр Симоненко: Прежде всего, это касается левых политических партий. Это Социалистическая партия Украины, это «Справедливость» Ивана Чижа и Прогрессивная социалистическая партия. Мы составили перечень общественных организаций, которые также поддерживают левую идею, и с ними мы тоже будем вести переговоры.
На сегодняшний день мы удовлетворены тем, в какой атмосфере проходят эти переговоры.
«Главред»: Приглашали ли вы к сотрудничеству политическую силу Василия Волги – «Союз левых сил»?
Петр Симоненко: Да, с Василием Волгой мы уже встречались. Его заинтересовала наша идея, он готов принять участие в ее реализации, и это уже позитив.
«Главред»: Вы будете выдвигать свою кандидатуру на пост президента Украины. Каким будет ваш основной лозунг?
Петр Симоненко: Мы пока не определились с формулой содержания лозунга для этой предвыборной кампании. Целевая задача нынешней избирательной кампании – сменить политическую систему, заменить политический режим, привести к власти тех людей, которые будут честно работать для народа Украины, сломать хребет коррупции во власти, исключить возможность того, чтобы крупный капитал использовал государственные институты власти только для защиты своих интересов. Я говорю об общих подходах, которые мы, безусловно, реализуем.
Уже сама повестка дня этих выборов – а они должны радикально изменить ситуацию в обществе - потребует от нас уточнения этих принципиальных подходов во временном факторе выборов января следующего года.
«Главред»: Можно сказать, что коммунисты уже начали предвыборную кампанию?
Петр Симоненко: Можно утверждать то, что коммунисты никогда не прекращали борьбы за власть.
Читатель «Главреда»: Вам не кажется, что после случая с памятником Ленину в Киеве начнется некая цепная реакция - памятники Ильичу будут сносить везде, где они еще остались?
Петр Симоненко: Заказчиком подобных акций вандализма является Виктор Ющенко, который своими указами дал четкие ориентиры на то, что надо бороться с символами советского прошлого.
Я хотел бы сразу подчеркнуть, что Ющенко ведет борьбу против своей страны, потому что на сегодняшний день Украина – это образец советской эпохи, территориальное образование, порожденное советской эпохой. Поэтому Ющенко проводит антиукраинскую политику. Не во имя развития страны, объединения и процветание, а с целью разрушения единства, разрушения целостности нашей территории и разрушения преемственности прошлых и будущих поколений.
Вандалы опасны для общества, прежде всего тем, что они ведут не дискуссию, не теоретический спор с идеями через политическую практику, а борьбу с памятниками. Таким образом, они подтверждают, что не готовы вести борьбу идей, а ведут борьбу с символами.
Я хочу напомнить, что Ленин умер в 1924 году. В дальнейшем реализовывалась его политика по развитию и процветанию Украины. План ГОЭЛРО и экономическая мощь государства Украина, план развития на индустриализацию и крупнейшие гиганты – Харьковский тракторный завод, «Серп и молот», металлургические комплексы, шахты Донбасса. Программы, которые были направлены на развитие народнохозяйственного комплекса – уникальная рукотворная Херсонская область. Благодаря ленинской политике народ в Украине стал самым образованным. Систему высшего, среднего и среднеспециального образования построили для народа Украины, а не для кого-то. Ленинские идеи и практика их реализации доказали, что они были в основном направлены на поддержку и создание условий для простого труженика.
Были страницы истории, которые кто-то называет ошибками, кто-то – преступными фактами нашей истории, но суть в другом. Эти страницы нашей истории не смогли затмить те колоссальные достижения, которые имел советский народ, простые труженики, в том числе и в Украине.
Поэтому, когда Ющенко сказал «фас!» своим политическим сатрапам, чтобы те уничтожали памятники, то лишний раз доказал, что он – никчемный политик. Он не в состоянии думать категориями будущего нашей страны, а тем более будущего нашего народа. Он не способствует тому, чтобы развивалась нация.
Мы говорим о памятнике Ленину как о цепной реакции. Не народ ведь требовал сносить памятник в Черкассах. Это его сатрапы, получив команду, под покровом ночи сняли этот памятник.
Подобные вещи говорят о духовной деградации, о дебилизации общества. Эти вандалы в глубокой истерии пытаются сказать, что они на что-то еще способны – молоток в руках держать, чтобы разрушать, но не мастерок для того, чтобы строить.
Стенограмму пресс-конференции читайте здесь. Читайте также: Блокируя ВР, регионалы зарабатывают на выборы Симоненко сделал предложение Морозу и Витренко
Предлагаем вашему вниманию фрагмент интервью.
Петр Симоненко: Приветствуя всех участников конференции, я хотел бы сказать, что тема левой идеи волнует сегодня многих, ведется много разговоров относительно той политической практики, которую имели коммунисты за 74 года советской власти, и будет ли перспективной реализация этой идеи на территории Украины.
Я могу сказать только одно: какие бы разговоры ни велись, какие бы обвинения ни звучали, как бы сегодня ни переделывали нашу историю, левая идея – вечна, и она будет жить вечно.
Свидетельством тому является то, что как только началась предвыборная кампания, сразу же все начали говорить о левой идее, о принципах справедливости, о равенстве, о защите простых тружеников, говорить о том, что сегодня необходимо заботиться о минимальном прожиточном минимуме.
Левая идея – это всегда прогресс. А правая идея – это регресс в развитии общества.
«Главред»: Оцените, пожалуйста, перспективы объединения политических сил левого толка.
Петр Симоненко: На последнем пленуме Центрального комитета партии, 4 июля, мы обсудили вопросы объединения левых политических сил в борьбе за президентское кресло и в целом как механизм объединения общества. В обществе подавляющее большинство поддерживает как раз левые идеи. Может быть, люди не всегда осознают, что это идеи левые, но по определению своих интересов они поддерживают именно левую идею.
Мы обратились ко всем левым партиям. Мы предложили сделать первый шаг в объединении наших усилий относительно единого кандидата на выборы от левых сил – это кандидат от Коммунистической партии. Далее - объединение в практической плоскости в плане формирования общих списков на выборы в местные советы и глав органов местного самоуправления. После будет объединение во время выборов в парламент.
Таким образом, мы предлагаем реально пройти тот путь до объединения, который исключит возможные амбиции и выкристаллизует основные проблемы, вокруг которых мы объединим свои усилия.
«Главред»: Каким именно политическим силам вы предложили сотрудничество?
Петр Симоненко: Прежде всего, это касается левых политических партий. Это Социалистическая партия Украины, это «Справедливость» Ивана Чижа и Прогрессивная социалистическая партия. Мы составили перечень общественных организаций, которые также поддерживают левую идею, и с ними мы тоже будем вести переговоры.
На сегодняшний день мы удовлетворены тем, в какой атмосфере проходят эти переговоры.
«Главред»: Приглашали ли вы к сотрудничеству политическую силу Василия Волги – «Союз левых сил»?
Петр Симоненко: Да, с Василием Волгой мы уже встречались. Его заинтересовала наша идея, он готов принять участие в ее реализации, и это уже позитив.
«Главред»: Вы будете выдвигать свою кандидатуру на пост президента Украины. Каким будет ваш основной лозунг?
Петр Симоненко: Мы пока не определились с формулой содержания лозунга для этой предвыборной кампании. Целевая задача нынешней избирательной кампании – сменить политическую систему, заменить политический режим, привести к власти тех людей, которые будут честно работать для народа Украины, сломать хребет коррупции во власти, исключить возможность того, чтобы крупный капитал использовал государственные институты власти только для защиты своих интересов. Я говорю об общих подходах, которые мы, безусловно, реализуем.
Уже сама повестка дня этих выборов – а они должны радикально изменить ситуацию в обществе - потребует от нас уточнения этих принципиальных подходов во временном факторе выборов января следующего года.
«Главред»: Можно сказать, что коммунисты уже начали предвыборную кампанию?
Петр Симоненко: Можно утверждать то, что коммунисты никогда не прекращали борьбы за власть.
Читатель «Главреда»: Вам не кажется, что после случая с памятником Ленину в Киеве начнется некая цепная реакция - памятники Ильичу будут сносить везде, где они еще остались?
Петр Симоненко: Заказчиком подобных акций вандализма является Виктор Ющенко, который своими указами дал четкие ориентиры на то, что надо бороться с символами советского прошлого.
Я хотел бы сразу подчеркнуть, что Ющенко ведет борьбу против своей страны, потому что на сегодняшний день Украина – это образец советской эпохи, территориальное образование, порожденное советской эпохой. Поэтому Ющенко проводит антиукраинскую политику. Не во имя развития страны, объединения и процветание, а с целью разрушения единства, разрушения целостности нашей территории и разрушения преемственности прошлых и будущих поколений.
Вандалы опасны для общества, прежде всего тем, что они ведут не дискуссию, не теоретический спор с идеями через политическую практику, а борьбу с памятниками. Таким образом, они подтверждают, что не готовы вести борьбу идей, а ведут борьбу с символами.
Я хочу напомнить, что Ленин умер в 1924 году. В дальнейшем реализовывалась его политика по развитию и процветанию Украины. План ГОЭЛРО и экономическая мощь государства Украина, план развития на индустриализацию и крупнейшие гиганты – Харьковский тракторный завод, «Серп и молот», металлургические комплексы, шахты Донбасса. Программы, которые были направлены на развитие народнохозяйственного комплекса – уникальная рукотворная Херсонская область. Благодаря ленинской политике народ в Украине стал самым образованным. Систему высшего, среднего и среднеспециального образования построили для народа Украины, а не для кого-то. Ленинские идеи и практика их реализации доказали, что они были в основном направлены на поддержку и создание условий для простого труженика.
Были страницы истории, которые кто-то называет ошибками, кто-то – преступными фактами нашей истории, но суть в другом. Эти страницы нашей истории не смогли затмить те колоссальные достижения, которые имел советский народ, простые труженики, в том числе и в Украине.
Поэтому, когда Ющенко сказал «фас!» своим политическим сатрапам, чтобы те уничтожали памятники, то лишний раз доказал, что он – никчемный политик. Он не в состоянии думать категориями будущего нашей страны, а тем более будущего нашего народа. Он не способствует тому, чтобы развивалась нация.
Мы говорим о памятнике Ленину как о цепной реакции. Не народ ведь требовал сносить памятник в Черкассах. Это его сатрапы, получив команду, под покровом ночи сняли этот памятник.
Подобные вещи говорят о духовной деградации, о дебилизации общества. Эти вандалы в глубокой истерии пытаются сказать, что они на что-то еще способны – молоток в руках держать, чтобы разрушать, но не мастерок для того, чтобы строить.
Стенограмму пресс-конференции читайте здесь. Читайте также: Блокируя ВР, регионалы зарабатывают на выборы Симоненко сделал предложение Морозу и Витренко