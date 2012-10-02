Немецкие врачи отложили визит к Тимошенко

{1-} Врачи из берлинской клиники «Шарите» могут приехать к Юлии Тимошенко через несколько дней.

Об этом сообщил член международной медицинской комиссии Николай Корж, передает «Интерфакс-Украина».

«По моей информации (правда, ее достоверность не 100%), они вчера поставили перед фактом, что не приедут сегодня. Но насколько это точная информация, я сказать не могу», - сообщил врач.

По его словам, визит немецких врачей может состояться через несколько дней. Также он затруднился сказать, кто именно из докторов «Шарите» планирует приехать в Харьков.

«Возможно, это будет не Аннет Рейсхауер или не только она. Может приехать более представительная делегация», - отметил Корж.

При этом в приемной главврача ЦКБ №5 не смогли подтвердить или опровергнуть информацию о переносе визита немецких врачей.

«На данный момент у нас нет никакой информации по этому поводу», - сказали в приемной главврача.

Как сообщал «Главред», 2 октября к Юлии Тимошенко должна была приехать доктор Аннет Рейсхауер из клиники «Шарите».

Отметим, что источник в МИД Украины вчера, 1 октября, сообщил, что Аннет Рейсхауер отказалась приехать к Юлии Тимошенко из-за своей занятости.

«В связи с профессиональной занятостью немецкий врач клиники «Шарите» Аннет Рейсхауер во вторник не сможет посетить Украину», - заявил дипломат.

фото: ГПтСУ

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