В кабинете начальника Южной таможни нашли почти 900 тысяч

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В Одессе при обыске в кабинете начальника Южной таможни Александра Вдовиченко правоохранители изъяли более 870 тысяч долларов.

Об этом заявила на брифинге начальник пресс-службы Генеральной прокуратуры Маргарита Велькова, сообщает Украинская правда со ссылкой на Українські новини.

"Обыск проводился правоохранителями в рамках досудебного следствия по уголовному делу в отношении начальника одного из таможенных постов Южной таможни и главного инспектора этого поста", – сказала она.

По данным ГПУ, обоих чиновников подозревают в вымогательстве и получении взятки за проведение таможенного оформления 11 контейнеров груза.

В то же время, по данным Корреспондента, в пресс-службе Южной таможни опровергают сообщения о задержании Александра Вдовиченко.

"Информация, обнародованная некоторыми интернет-СМИ под заголовком Главного одессита-таможенника поймали на взятке, в которой говорится о якобы задержании за взятку Александра Вдовиченко и возбуждения против него уголовного дела, не соответствует действительности. Начальник Южной таможни Александр Вдовиченко выполняет свои обязанности в штатном режиме", – говорится в сообщении пресс-службы таможни.

Александр Вдовиченко назначен на должность начальника Южной таможни в январе этого года.

Как ранее писал Главред, в конце сентября следственный комитет РФ принял решение о возврате известной телеведущей и оппозиционерке Ксении Собчак денег, изъятых при обыске по делу о беспорядках на Болотной площади в сумме 1 млн 480 тыс. евро.

фото: Думская

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