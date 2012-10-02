Луценко в колонии не спит несколько ночей, у него онемела рука

{1-} У находящегося в Менской исправительной колонии экс-министра внутренних дел Юрия Луценко настолько ухудшилось состояние, что онемела левая рука.

Об этом жена опального политика Ирина Луценко рассказала «Главкому».

«На протяжении уже трех недель я заявляю о том, что Юра чувствует себя очень плохо, у него очень сильные головные боли – он не спит по ночам. Несколько раз он уже просил уколы, и пару раз ему отказывали, не реагировали на его обращения. Пару раз таки давали обезболивающие, но они не помогают – обезболивающего хватает на час», - отметила жена Луценко.

Комментируя взыскание, которое Луценко получил вчера за то, что лег на кровать в неположенное время, жена экс-главы МВД отметила: «Луценко же никогда не жалуется. Я представляю себе, как ему было плохо, если он позволил себе лечь, понимая, что он в режиме. Он просто не мог уже стоя находиться», добавив, что вчера вечером, когда она общалась с мужем, выговора еще не было.

Ирина Луценко также сообщила, что ее мужу не предоставляется лечение.

«Лечения не происходит. Его нормальное давление 120 на 80. в последние дни у него давление 160-180 на 120-140. скачок сильный. Он говорит, что у него отнимает левую руку. Я так понимаю, что это воспаление головного нерва. Но это может сказать только невропатолог. Юра неоднократно обращался с заявлениями, просил соответствующих специалистов провести исследование и лечение – именно в специализированном учреждении. В колонии, кроме фельдшера и врача-стоматолога, который исполняет роль главврача медицинского отделения колонии, никого нет. Медикаментов нет», - отметила Луценко.

Она отметила, что сегодня в Менскую колонию к Луценко приехала омбудсмен Валерия Лутковская, которая привезла с собой врачей для экс-министра.

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