Обвиняемый в убийстве Оксаны Макар пытался совершить самоубийство

{1-} Один из обвиняемым в жестоком убийстве Оксаны Макар, Артем Погосян, пытался совершить самоубийство.

Об этом заявил его адвокат в ходе судебного процесса, передают Novosti-N.

Защитник Погосяна предоставил документ, подтверждающий, что его подзащитный перерезал себе вены, однако ему вовремя была оказана медицинская помощь.

Как сообщал «Главред», в ходе судебного процесса 2 октября другой обвиняемый, Евгений Краснощек, заявил об избиении сотрудниками СИЗО и сокамерниками.

Кроме того, сегодня в суде были заслушаны материалы относительно угроз и давлении, о которых заявил подсудимый Евгений Краснощек.

Один из работников СИЗО в суде опроверг факты давления или унижения Краснощека. Более того, сотрудник милиции заявил, что задержанный постоянно подшучивал и говорил с увлечением, без страха.

Также в судебном процессе стало известно, что 14 марта, при поступлении в СИЗО, медики констатировали множественные кровоподтеки в области головы, гематомы в височной области, ссадины ушных раковин.

Врачи исключили падение с кровати.

Проверка показала, что Краснощек получил травмы 12 марта: он был избит сокамерниками, однако подсудимый не пожаловался на них, поскольку не видел в этом смысла.

Сам Евгений Краснощек в ходе заседания заявил, что обжаловать результаты проверки по своему заявлению он не будет.

"Все равно ничего не докажут, это бесполезно", – сказал Краснощек в суде после того, как зачитали постановление прокуратуры об отказе в возбуждении уголовного дела.

фото: novosti-n.mk.ua

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