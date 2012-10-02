Обвиняемый в убийстве Оксаны Макар пытался совершить самоубийство

{1-} Один из обвиняемым в жестоком убийстве Оксаны Макар, Артем Погосян, пытался совершить самоубийство.
Об этом заявил его адвокат в ходе судебного процесса, передают Novosti-N.
Защитник Погосяна предоставил документ, подтверждающий, что его подзащитный перерезал себе вены, однако ему вовремя была оказана медицинская помощь.
Как сообщал «Главред», в ходе судебного процесса 2 октября другой обвиняемый, Евгений Краснощек, заявил об избиении сотрудниками СИЗО и сокамерниками.
Кроме того, сегодня в суде были заслушаны материалы относительно угроз и давлении, о которых заявил подсудимый Евгений Краснощек.
Один из работников СИЗО в суде опроверг факты давления или унижения Краснощека. Более того, сотрудник милиции заявил, что задержанный постоянно подшучивал и говорил с увлечением, без страха.
Также в судебном процессе стало известно, что 14 марта, при поступлении в СИЗО, медики констатировали множественные кровоподтеки в области головы, гематомы в височной области, ссадины ушных раковин.
Врачи исключили падение с кровати.
Проверка показала, что Краснощек получил травмы 12 марта: он был избит сокамерниками, однако подсудимый не пожаловался на них, поскольку не видел в этом смысла.
Сам Евгений Краснощек в ходе заседания заявил, что обжаловать результаты проверки по своему заявлению он не будет.
"Все равно ничего не докажут, это бесполезно", – сказал Краснощек в суде после того, как зачитали постановление прокуратуры об отказе в возбуждении уголовного дела.
фото: novosti-n.mk.ua
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