Украина оспорит решение Евросуда по Луценко

{1-} Министерство юстиции Украины направило ходатайство в Европейский суд по правам человека о пересмотре решения по делу «Луценко против Украины».

Об этом сообщает «Интерфак-Украина».

«1 октября 2012 года правительственный уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека направил ходатайство в Европейский суд по правам человека о передаче дела «Луценко против Украины» на рассмотрение Большой палаты», - сообщили в ведомстве.

Украинские юристы ссылаются на Конвенцию о защите прав человека.

«При подаче ходатайства украинская сторона ссылалась на Конвенцию о защите прав человека и основополагающих свобод от 4 ноября 1950 года», - говорится в сообщении Минюста.

Напомним, как сообщал «Главред», защита Луценко обжаловала в Евроcуде его арест.

Также напомним, что 3 июля Европейский суд признал арест Луценко нарушением прав человека.

Евросуд обязал Украину выплатить Луценко 15 тысяч евро в качестве компенсации морального ущерба.

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