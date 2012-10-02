Тюремщики все-таки разрешили Тимошенко встретиться с соратниками

{1-} Госпенитенциарная служба все-таки дала возможность экс-премьеру Юлии Тимошенко провести встречу с лидерами объединенной оппозиции Александром Турчиновым, Арсением Яценюком и Григорием Немырей в ЦКБ№5 Харькова, которая продолжится до 18.00.

Об этом со ссылкой на нардепа-бютовца Сергея Пашинского сообщает «Интерфакс-Украина».

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«В данный момент идет нормальное свидание. В соответствии со ст. 117 Уголовно-исправительного кодекса, краткосрочное свидание может длиться до 4-х часов», - сказал он журналистам во вторник возле ЦКБ№5.

Ранее «Главред» сообщал, что Госпенитенциарная служба заявила: разрешение на полуторачасовое свидание экс-премьеру предоставлено в порядке исключения.

Также напомним, что на прошлой неделе встреча не состоялась – возмущенная Тимошенко стучала каблуками в дверь, а ее соратники даже пытались выбить дверь.

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