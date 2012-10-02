Квасьневский и Кокс приостановили мониторинг Украины до выборов в Раду

{1-} Наблюдательная миссия экс-президента Польши Александра Квасьневского и экс-президента Европарламента Пэта Кокса по делам экс-премьера Юлии Тимошенко и экс-министра внутренних дел Юрия Луценко приостановила свою работу на время парламентских выборов в Украине

Работа будет продолжена по их завершении, сообщает «Интерфакс-Украина».

Таковы результаты слушания промежуточного доклада Кокса и Квасьневского, которая состоялась в Брюсселе в рамках заседании конференции президентов Европарламента, сообщил по окончании заседания президент ЕВ Мартин Шульц.

По его словам, данная миссия приостановлена с целью, чтобы личности двух европейских политиков не были использованы в ходе нынешних выборов.

«Мы продолжим миссию после выборов, когда начнет формироваться новое правительство», - сказал Шульц.

Он вновь подчеркнул, что «главная цель данной миссия была – не наблюдение за выборами, а улучшение гуманитарной ситуации с теми, кто страдает».

Шульц также заявил, что намерен проинформировать премьера Николая Азарова о результатах сегодняшнего обсуждения по телефону в среду.

Ранее «Главред» сообщал, что Кокс и Квасьневский стали наблюдателями от Европарламента по судебным процессам над Тимошенко и начали работу 11 июня. Позже они наблюдали за делами Луценко и бывшего вр.и.о. министра обороны Валерия Иващенко, а также за подготовкой к предстоящим парламентским выборам в Украине.

фото: rfi.fr



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