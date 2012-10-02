Закон о клевете не отменен - БЮТ

{1-} Законопроект о внесении изменений и дополнений в Уголовный и УПК об усилении ответственности за посягательство на честь, достоинство и деловую репутацию человека, именуемый законом о клевете не отменен, он продолжает находиться в базе законопроектов и в любой момент может быть принят.

Об этом заявил первый замглавы Комитета Верховной Рады по вопросам регламента и депутатской этики, депутат от БЮТ Сергей Сас, сообщает «Украинская правда».

По его словам, голосованием за якобы отмену законопроекта о клевете провластное большинство и руководство Рады ввели в заблуждение не только народных депутатов, журналистов, но и все украинское общество.

Сас продемонстрировал стенограмму утреннего заседания, где спикер ставит на голосование предложение об отмене решения Рады о принятии в первом чтении проекта внесения изменений и дополнений в Уголовный и УПК об усилении ответственности за посягательство на честь, достоинство и деловую репутацию человека.

Однако, по словам Саса, согласно п.1 ч.1 статьи 114 Регламента ВР, по результатам рассмотрения законопроекта в первом чтении парламент может принимать решение о принятии документа за основу с поручением главному комитету подготовить его ко второму чтению.

А согласно статье 91 Регламента, субъект права законодательной инициативы вносит проект постановления, в котором рекомендует принять то или иное решение Верховной Раде.

Таким образом, по словам Саса, Верховная Рада отменила решение о принятии законопроекта в первом чтении, но не отменено постановление и пункт о поручении головному комитету подготовить законопроект ко второму чтению.

Депутат отметил, что в базе законопроектов указывается, что решение о принятии в первом чтении отменено, но в базе осталась постановление депутата Журавского №11255, которое на самом деле Верховная Рада не принимала, но оно существует.

«В сухом остатке мы имеем законопроект, который не снят с рассмотрения, а это значит, что он в любой момент может быть внесен и проголосован еще в этом созыве», - заявил Сас.

Ранее «Главред» сообщал, что Партия регионов может вернуться к рассмотрению закона о клевете после выборов Рады, о чем этом заявила регионал Елена Бондаренко.

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