Регионал поклялся внести в Раду новый закон о клевете

{1-} Если законопроект о внесении изменений и дополнений в Уголовный и УПК об усилении ответственности за посягательство на честь, достоинство и деловую репутацию человека, именуемый законом о клевете, будет доработан, то его обязательно внесут на рассмотрение Верховной Рады.

Об этом в комментарии «Главреду» заявил сам нардеп-регионал Василий Киселев.

Василий Алексеевич не уверен, вернутся ли депутаты будущего созыва к теме уголовного наказания, для себя он ее не считает закрытой. «Если я буду депутатом, клянусь, я внесу такой законопроект», - заявил он.

Он рассказал о своих мотивах: «В октябре прошлого года звонит мне Константинов (председатель Верховной Рады АР Крым. – Ред.) и говорит: «Как ты мог дать такое интервью, которое уничтожило авторитет Верховной Рады Крыма?». Я почитал, и оказалось, что там от моего имени напечатали то, чего я вообще не говорил. Журналистка потом оправдывалась передо мной тем, что выполняла приказ руководства. Начальник ее на мои претензии отвечал, что ничего ему никто не сможет сделать. Я тогда сказал, что понимаю людей, которые устраивают самосуд над такими, как он. Через 30 минут весь эфир был забит сообщениями о том, что нардеп от Партии регионов будет пробивать журналистам головы».

Это случай оказался не единичным в практике Киселева. «Был пример и с одним телеканалом, когда в интервью по Луценко мои высказывания связали таким образом – часть выкинули, часть «прирезали», что унизили не только меня, но и миллионы людей в Украине», - рассказал он.

«Считаю, что тот, кто пишет заказные материалы, должен десять раз подумать, прежде чем писать. Нужно так подработать закон, чтобы тот, кто говорит правду, ни в коем случае не пострадал. Надо найти золотую середину – с одной стороны я разделяю опасения, чтобы не было наказания тому, кто говорит правду, но и безнаказанности быть не может», - резюмирует нардеп.

Ранее «Главред» сообщал, что Партия регионов может вернуться к рассмотрению закона о клевете после выборов Рады, о чем этом заявила регионал Елена Бондаренко.

Новости по теме:

Закон о клевете не отменен - БЮТ

Партия регионов готова вернуться к закону о клевете

Европа одобрила отмену скандального закона о клевете

Автор закона о клевете поблагодарил всех за его отмену

Рада отменила скандальный закон о клевете