Юбилей Путина отметят массовыми шествиями, огромной открыткой

{1-} Накануне дня рождения президента России Владимира Путина, который будет 7 октября будет праздновать свое 60-летие, «Молодая гвардия «Единой России» выступила с инициативой о проведении всероссийской уличной акции.

В Ростове поздравление Путину будет вывешено на мосту, который соединяет Европу и Азию, что созвучно идее президента о Евразийском союзе. А в Челябинске выставят огромную открытку, на которой каждый сможет оставить Путину пожелания, сообщают «Ведомости».

8 октября в Петербурге в Таврическом дворце пройдет концерт в честь 60-летия Путина «Музыкальный комплимент». Билеты на мероприятия не продаются, идет только рассылка VIP-гостям, приглашение отправлено и самому Путину.

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Кроме того, 7 октября откроется выставка питерского художника Алексея Сергиенко «Президент. Добрейшей души человек», посвященная известным сюжетам: дружбе Путина и Сильвио Берлускони, полету с журавлями, поездке с байкерами. В церемонии ее открытия поучаствуют черные лабрадоры.

На тот же день некий «Национальный комитет − 60» подал заявку на проведение шествия и митинга в честь Путина под названием «Юбилейный ход». Маршрут шествия пройдет по знаковым для Путина местам: Мариинский дворец (начало политкарьеры), Литейный проспект (КГБ) и т.д. Организаторы акции предложат установить памятник Путину работы скульптора Зураба Церетели.

Посещение публичных акций не планируется, президент не сторонник подобных чествований, он будет отмечать юбилей в родном городе в окружении близких друзей и родственников, сказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Оппозиционные активисты отметят юбилей флеш-мобом «Проводим дедушку на пенсию» неподалеку от администрации президента. Уведомление о проведении акции численностью до 500 человек будет подано сегодня. Участники принесут в подарок Путину вещи, которые пригодятся ему на «заслуженном отдыхе», — тапочки, футляры для очков, лейки для огорода. А всенародное отмечание юбилея вождя — стилистическая примета застоя, уверен Коровин.

Ранее «Главред» сообщал, что известный таджикский певец и поклонник Путина Толибджон Курбанханов посвятил своему кумиру новый клип, в котором заранее поздравляет его с приближающимся 60-летним юбилеем

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