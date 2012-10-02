Рада ввела в Украине биометрические паспорта

{1-} 2 октября Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект о Едином государственном демографическом реестре. Это документ предусматривает внедрение электронных паспортов для украинцев.

За соответствующее решение проголосовали 233 депутата, сообщает «Украинская правда»

Автор законопроекта указывает в пояснительной записке, что целью принятия законопроекта является внедрение общепринятой Европейской практики по созданию и обеспечению функционирования реестра населения.

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Кроме того, закон принят во исполнение Украиной своих обязательств перед Европейским сообществом на пути к членству в Европейском союзе, в части касающейся обеспечения в государстве оборота документов с электронным носителем информации.

При принятии законопроекта под Верховной Радой митинговали представители религиозных конфессий.

Ранее «Главред» сообщал, что в паспорт гражданина Украины вносится следующая информация: название государства; название документа; фамилия, имя лица; пол; гражданство; дата рождения; уникальный номер записи в реестре; номер документа; дата окончания срока действия документа; дата выдачи документа; уполномоченный субъект, выдавшие документ; место рождения; оцифрованный образ лица; оцифрованная подпись.

Паспорт гражданина Украины для выезда за границу производится в форме книжечки, правый форзац которой содержит бесконтактный электронный носитель информации, и состоит из мягкой обложки, 32 страниц и страницы данных.

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