Россия уже готова дружить с Грузией

{1-} Российский премьер Дмитрий Медведев надеется, что результаты выборов в Грузии приведут к многообразию политического ландшафта в этой стране и в парламенте появятся более конструктивные силы.

Так он прокомментировал победу в Грузии оппозиционной политической силы, сообщает «Интерфакс-Украина»

«Информация о результатах выборов, поступающая из Грузии, свидетельствует о том, что население этой страны хочет перемен», - заявил Медведев.

«Если эти результаты станут реальностью - политический ландшафт Грузии станет более многообразным. Это можно только приветствовать, так как, вероятно, это означает, что в парламенте появятся более конструктивные и ответственные силы», - подчеркнул российский премьер.

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«Единая Россия», как ведущая политическая сила в России, готова к диалогу о будущем российско-грузинских отношений», - отметил он и напомнил, что единороссы «всегда сохраняли контакты с различными политическими силами Грузии».

Ранее «Главред» сообщал, что оппозиционная политическая коалиция «Грузинская мечта» лидирует на парламентских выборах, на втором месте правящая партия «Единое национальное движение», при этом президент Грузии Михаил Саакашвили уже признал поражение свой политической силы.

фото: kremlin.ru

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