Встреча Тимошенко с соратниками продолжалась 4 часа

{1-} Во вторник, 2 октября, в ЦКБ №5 «Укрзалізниці» в Харькове прошла встреча экс-премьера Юлии Тимошенко с лидерами объединенной оппозиции Александром Турчиновым, Арсением Яценюком и Григорием Немырей, которая продолжалась 4 часа.

Об этом рассказали сами Турчинов и Яценюк, сообщает УНИАН.

Турчинов отметил, что во время встречи с Тимошенко они обсудили вопросы, связанные с избирательной кампанией, избирательными списками, и вопросы, связанные с противодействием возможной фальсификации результатов выборов.

«У нас был разговор, который касался вопросов, связанных с финишем избирательной кампании, внутрипартийных политических вопросов, которые мы смогли детально обсудить», - сказал Турчинов.

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«Мы обсудили очень много вопросов, связанных в том числе, с избирательными списками», - добавил он.

А Яценюк отметил, что лидеры оппозиции уделили много внимания противодействию возможной фальсификации результатов выборов. По его мнению, уже сегодня «говорить о полноценной демократичности выборов не представляется возможным».

По его словам, власть будет пытаться «на каждом избирательном участке запугать членов избирательных комиссий, скупать людей, запугивать государственных служащих, запугивать учителей, врачей, и также их подкупать».

По его мнению, одним из рычагов давления на избирателей является установка видеонаблюдения на избирательных участках.

Ранее «Главред» сообщал, что Госпенитенциарная служба заявила: разрешение на полуторачасовое свидание экс-премьеру предоставлено в порядке исключения.

Также напомним, что на прошлой неделе встреча не состоялась – возмущенная Тимошенко стучала каблуками в дверь, а ее соратники даже пытались выбить дверь.

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