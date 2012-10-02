Мать Оксаны Макар: знаю, что подсудимый вскрыл вены, но ему ничего не поможет

{1-} Во вторник, 2 октября, после очередного заседания суда по делу об убийстве и изнасиловании Оксаны Макар, мать погибшей девушки Татьяна Суровицкая заявила, что знала о том, что обвиняемый Артем Погосян пытался покончить жизнь самоубийством.

Об этом она заявила в комментарии изданию рodrobnosti.mk.ua.

Суровицкая сказала, что она и раньше знала о том, что подсудимый в деле об убийстве и изнасиловании Оксаны Макар Погосян в следственном изоляторе вскрывал себе вены.

«Я об этом знала уже давно… Мне надоела эта каша. Я молю бога, чтоб это скорее закончилось. Сегодняшний суд я еле выдержала… Они все получат и ничего им не поможет», - сказала мать.

Адвокат Суровицкой - Виктор Василюк считает, что слушания по делу Макар явно затянулись: «В заседаниях происходит что-то непонятное. В последнее время наблюдается очевидное затягивание времени. Судья почему-то заняла такую позицию. Это связано с тем, что ходатайства не рассматриваются сразу. Один раз объявили перерыв, потом с непонятных причин объявили еще перерыв для проверки. Сегодня могли рассмотреть все ходатайства, но судья заранее назначила два заседания подряд – на вторник и четверг, очевидно понимая, что сегодня ходатайства решаться не будут».

фото: podrobnosti.mk.ua

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