Гостаможня уволила чиновника, в кабинете которого нашли 900 тысяч

{1-} Государственная таможенная служба уволила Александра Вдовиченко с должности начальника Южной таможни.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее сообщалось, что в его служебном кабинете во время обыска было изъято более 870 тыс. долл.
Как заявила пресс-секретарь Генпрокурора Маргарита Велькова, «обыск проводился правоохранителями в рамках досудебного следствия по уголовному делу в отношении начальника одного из таможенных постов Южной таможни и главного инспектора этого поста».
Она уточнила, что обоих чиновников подозревают в вымогательстве и получении взятки за проведение таможенного оформления 11 контейнеров груза.
Как сообщалось ранее, 27 сентября в ряде СМИ со ссылкой на пресс-службу МВД появилась информация о том, что в отношении начальника и главного инспектора таможенного поста Южной таможни в Одессе было возбуждено уголовное дело по факту взяточничества. По некоторым данным, чиновники требовали и получили 2,2 тыс. долларов взятки от брокера за ускорение проведения таможенного оформления груза общества с ограниченной ответственностью.
Фото: dumskaya.net
Новости по теме:
В кабинете начальника Южной таможни нашли почти 900 тысяч
На Киевщине за рекордную взятку задержан крупный таможенник - СМИ
Таможня объявила борьбу посредникам