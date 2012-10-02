Гостаможня уволила чиновника, в кабинете которого нашли 900 тысяч

{1-} Государственная таможенная служба уволила Александра Вдовиченко с должности начальника Южной таможни.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее сообщалось, что в его служебном кабинете во время обыска было изъято более 870 тыс. долл.

Как заявила пресс-секретарь Генпрокурора Маргарита Велькова, «обыск проводился правоохранителями в рамках досудебного следствия по уголовному делу в отношении начальника одного из таможенных постов Южной таможни и главного инспектора этого поста».

Она уточнила, что обоих чиновников подозревают в вымогательстве и получении взятки за проведение таможенного оформления 11 контейнеров груза.

Как сообщалось ранее, 27 сентября в ряде СМИ со ссылкой на пресс-службу МВД появилась информация о том, что в отношении начальника и главного инспектора таможенного поста Южной таможни в Одессе было возбуждено уголовное дело по факту взяточничества. По некоторым данным, чиновники требовали и получили 2,2 тыс. долларов взятки от брокера за ускорение проведения таможенного оформления груза общества с ограниченной ответственностью.

Фото: dumskaya.net

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