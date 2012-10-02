Саакашвили не собирается в отставку

{1-}Президент Грузии Михаил Саакашвили не намерен досрочно уходить в отставку. Об этом свидетельствует заявление, которое сделал сегодня один из его ближайших соратников, секретарь Совета безопасности страны Гига Бокерия.



"Хочу напомнить всем, в том числе коалиции "Грузинская мечта" и Бидзине Иванишвили, что очередные президентские выборы пройдут в 2013 году", - сказал он. В прямом эфире тбилисской телекомпании "Рустави-2" Бокерия выразил надежду на то, что "президентские выборы пройдут в такой же демократической обстановке, в какой прошли 1 октября выборы в парламент", пишет ИТАР-ТАСС.



Ранее лидер "Грузинской мечты" Иванишвили заявил, что "единственно правильным следующим шагом со стороны Михаила Саакашвили будет заявление об отставке и назначение досрочных президентских выборов".



"Думаю, что он сможет сделать это", - сказал Иванишвили. По его мнению, "это будет логичным шагом после сегодняшнего заявления Саакашвили", в котором он фактически признал поражение своей партии "Единое национальное движение" на выборах в парламент и победу коалиции "Грузинская мечта".



На вопрос журналиста о том, будет ли в случае прихода в парламент в большинстве "Грузинская мечта" инициировать импичмент Саакашвили, Иванишвили ответил: "Сегодня мы такого плана не имеем, но если президент не напишет заявление об отставке и не назначит досрочные выборы, то мы, конечно, предпримем какие-то шаги, в том числе не исключен и импичмент".



Срок президентских полномочий Саакашвили истекает в октябре 2013 года.

Как ранее писал Главред, ЦИК Грузии сообщает, что по итогам обработки данных с 25,17% избирательных участков, избирательный блок "Бидзина Иванишвили – Грузинская мечта" набрал на парламентских выборах по пропорциональной системе 53,19% голосов избирателей. Партия "Единое национальное движение" получила 41,51% голосов.

фото: novoskop.ru

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