Канадские наблюдатели отметили подкуп избирателей в Украине

{1-}Представители канадской миссии наблюдения за парламентскими выборами в Украине отметили главные нарушения в подготовке к выборам. Наблюдатели отметили процедурные нарушения, широкомасштабный подкуп голосов, ограничение свободы слова и ненадлежащее рассмотрение избирательных споров. Об этом идет речь в первом промежуточном отчете миссии по результатам анализа хода избирательной кампании во всех областях Украины 3-28 сентября, сообщает УНИАН.



Как отметила координатор Миссии Анна Шиптур, "в этом промежуточном отчете Mission Canada задокументировано несколько примеров нарушений, которые могут бросить тень на результаты голосования в октябре".



В частности, она отметила, что по результатам исследований избирательной гонки наблюдатели обратили внимание на то, что наиболее распространенной проблемой является непрямой подкуп избирателей.



По словам Шиптур, такие случаи были замечены практически во всех регионах Украины, а более 20 были подтверждены.



"Непрямая покупка голосов происходит во многих формах. Сам факт распространенности такого явления влияет на свободное волеизъявление граждан, коммерциализирует и пагубно влияет на избирательную систему", - сказала она.



Также координатор заметила, что наблюдатели информировали о 30 случаях нарушений прав граждан и 35 случаях давления и угроз как против кандидатов в депутаты, так и против членов их команд.



Кроме того, представители Миссии указывают на существующие ограничения свободы СМИ, притеснения журналистов и общий дефицит плюрализма.



Говоря об общих заключениях, изложенных в промежуточном отчете, Шиптур сказала: «Теперь, когда еще остается меньше месяца до выборов, рано делать общие выводы относительно избирательного процесса. Впрочем, выводы нашего отчета относительно процедур и нарушений вызывают обеспокоенность».



Она заверила, что в течение 24 часов после закрытия избирательных участков канадская миссия наблюдения планирует представить предварительный отчет о выборах украинскому и международному сообществу, а также правительству Канады.

Как сообщал Главред, глава Комитета избирателей Украины Александр Черненко заявил о прямом подкупе избирателей. По его словам, кандидаты в депутаты перешли к прямому подкупу избирателей: цена за голос в их пользу варьируется от 50 до 500 гривен.

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