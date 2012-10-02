Дело о расстреле в Караване могут передать другим следователям

{1-}Уголовное дело об убийстве трех охранников в столичном ТРЦ «Караван» могут передать на последующее расследование либо в Главное следственное управление столичного главка милиции, либо в Главное следственное управление министерства. Об этом сообщил начальник Управления связей с общественностью МВД Украины Владимир Полищук.



Так он прокомментировал сегодняшнее заявление народного депутата Геннадия Москаля о том, что это дело находится в производстве Оболонского райуправления милиции Киева исключительно из-за того, что и МВД, и Главное управление столичной милиции в случае неудачи при розыске и задержании убийцы хотят снять с себя любую ответственность, передает УНИАН.



«Это дело находится на контроле министра, и ежедневно по несколько раз докладывается ему. Независимо от того, в чьем производстве оно теперь находится, для розыска убийцы задействовано достаточно большое количество сил, как в Киеве, так и по всей Украине. Передача в случае необходимости в производство другого подразделения является исключительно процедурной и процессуальной возможностью», - сказал Полищук.

Ранее «Главред» сообщал, что в среду, 26 сентября, молодой человек в «Караване» расстрелял охранников. Трое были убиты, четвертый ранен и прооперирован. Преступник устроил стрельбу после того, как секьюрити поймали его на краже и сопроводили в комнату охраны.

Несмотря на большое количество звонков от неравнодушных граждан, которые якобы видели стрелка, милиция до сих пор не может найти преступника.

Ранее в СМИ появилась информация, якобы «караванский» стрелок является российским киллером, на счету которого, по неподтвержденным данным, 18 жертв.

Однако у МВД фактически опровергли это сообщение, заявив у милиции пока нет оснований утверждать, бойню в «Караван» устроил именно российский киллер.

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