Янукович одобрил отмену законопроекта о клевете

{1-}Президент Украины Виктор Янукович приветствует решение Верховной Рады Украины, которая отменила принятие в первом чтении проекта Закона "О внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы об усилении ответственности за посягательство на честь, достоинство и деловую репутацию человека", сообщает пресс-служба главы государства.



По словам пресс-секретаря президента Украины Дарии Чепак, ранее глава государства обратился к автору законопроекта народному депутату Виталию Журавскому в связи с необходимостью пересмотреть будущее этого документа.



"Президент Украины отмечал, что подобные законопроекты должны приниматься исключительно после надлежащей оценки европейских экспертов, широкого общественного обсуждения и с учетом мнения общества", - отметила Чепак.

Напомним, сегодня, 2 октября, Верховная Рада отменила скандальный закон о клевете, который, в частности, предусматривал уголовную ответственность за клевету – до 3 лет лишения свободы. За отмену законопроекта проголосовали 349 депутатов.

Ранее «Главред» сообщал, что Партия регионов может вернуться к рассмотрению закона о клевете после выборов Рады, о чем этом заявила регионал Елена Бондаренко.

В первом чтении закон был принят 18 сентября, его автором выступил регионал Виталий Журавский.

Фото пресс-службы Президента

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