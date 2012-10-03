Турчинов уверяет, что Тимошенко не сломается

3 октября 2012, 00:36

{1-}Экс-премьер Юлия Тимошенко продолжает борьбу, власть не сломала его. Об этом заявил руководитель Центрального избирательного штаба Объединенной оппозиции «Батькивщина» Александр Турчинов во время брифинга возле харьковской больницы «Укрзализныци».

Он прокомментировал результаты встречи с Юлией Тимошенко, в которой также принимали участие председатель Совета Объединенной оппозиции «Батькивщина» Арсений Яценюк и заместитель председателя ВО «Батькивщина» Григорий Немыря.

«Юлия Тимошенко продолжает борьбу. У нас была очень плодотворная, серьезный разговор, который касался вопросов, связанных с финишем избирательной кампании, с внутрипартийными, политическими вопросами, которые мы смогли детально обсудить», - сказал Турчинов, сообщает пресс-служба БЮТ

«Очень серьезное внимание уделялось вопросу противодействия тотальной фальсификации, которую развязала Партия регионов и администрации президента», - добавил политик.

Он также отметил, что несмотря на то, что руководство Качановской колонии требовало, чтобы встреча продолжалась всего полтора часа, им удалось пообщаться четыре часа.

«Почему полтора - они не смогли объяснить. Согласно закону, встреча должна быть до четырех часов. И мы с Юлией Владимировной воспользовались нашими правами. Встреча, несмотря на давление охраны, продолжалась именно четыре часа», - сказал Александр Турчинов.

В свою очередь Арсений Яценюк сообщил, что во время встречи также обсуждались ведения кампании Объединенной оппозиции «Батькивщина».

«Мы согласовали путь к победе. И мы победим при любых обстоятельствах», - подчеркнул он.

Яценюк отметил, что впервые за последний год встретился с Юлией Тимошенко.

«Мне действительно было по-человечески приятно просто ее обнять, поцеловать. Я был просто поражен волей этого человека. Она держится, она имеет массу энергии, она борется, она не сломалась», - добавил он.

Отвечая на вопрос журналистов, как чувствует Юлия Тимошенко, Арсений Яценюк сказал: «Она держится. Я вижу, насколько ей сложно. Она молодец».

 

Ранее «Главред» сообщал, что Госпенитенциарная служба заявила: разрешение на полуторачасовое свидание экс-премьеру предоставлено в порядке исключения.

Также напомним, что на прошлой неделе встреча не состоялась – возмущенная Тимошенко стучала каблуками в дверь, а ее соратники даже пытались выбить дверь.

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