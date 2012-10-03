Каррера: боялись "Шахтер"

{1-}Ассистент главного тренера туринского "Ювентуса" Массимо Каррера заявил, что команда боялась игры с "Шахтером", но доволен результатом. Об этом он заявил в комментарии после матча второго группового турнира Лиги чемпионов с донецкой командой.



"Шахтер" сильная команда. Мы ее боялись в начале матча, но спустя полчаса мы начали играть и играли на равных. Может это справедливый результат. У нас было больше моментов первом тайме, а у "Шахтера" в конце матча. Так что ничья вполне справедлива", - сказал он, сообщает Football.ua.

Каррера добавил, что у игроков "Ювентуса" из-за напряженного графика накопилась усталость.

"Мы сыграли пять матчей за шестнадцать дней. В принципе мы сыграли хорошо", - сказал он.

Кроме того Каррера выразил удивление поведением болельщиков.



" Было сложно играть при болельщиках, которые не поддерживали команду. Трибуны вели себя странно" - сказал ассистент тренера.

Напомним, сегодня матче второго группового турнира Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Шахтером», который прошел на «Ювентус Стэдиум», голландский рефери Нейхейс зафиксировал окончательный счет 1:1.

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Фото: shakhtar.com

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