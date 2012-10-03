Жены Обамы и Ромни рассказали о помощи мужьям в президентской гонке

{1-}Первая леди США Мишель Обама перед предстоящими дебатами кандидатов в президенты призналась, что старается не выдавать, как переживает за мужа, а Энн Ромни заявила, что ведет с супругом молчаливый диалог.

3 октября, вечером в Денвере (Колорадо) пройдут первые дебаты между кандидатами в президенты США Бараком Обамой и Миттом Ромни, на которых будут обговариваться вопросы внутренней политики, сообщает РИА Новости.

"Я так нервничаю во время всех этих дебатов. Я как родители, которые смотрят на своего ребенка, стоящего на гимнастическом бревне. Ты просто пытаешься ничем не выдать себя", - сказала Мишель Обама в интервью CNN.

Она заявила, что от советов перед дебатами обычно воздерживается.

"Ему не нужно много советов. Он прекрасно ведет дебаты, так что я просто советую ему получать удовольствие, расслабиться и быть самим собой... Думаю, он сделает все возможное", - сказала первая леди.

Между тем, Энн Ромни поделилась некоторыми деталями того, как ее муж настраивается перед дебатами.

"Когда он (Ромни) поднимается на сцену, он снимает часы и кладет их на трибуну, а затем пишет на листочке "отец", - сказала она, пояснив, что бывший губернатор Мичигана Джордж Ромни был одним из самых главных людей в жизни своего сына.

"Затем он смотрит в зал и находит глазами меня. Ему нужно найти меня, ему просто нужна эта связь. И почти после каждого ответа он глазами спрашивает меня: "Хорошо было, нормально?" - рассказала Энн Ромни.

Оба интервью полностью выйдут в эфир перед дебатами.

фото: кадр cnn.com

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