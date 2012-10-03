Тюремщики показали камеру Луценко: он учится клеить конверты

{1-}Журналистам удалось побывали в Менской колонии, где отбывает наказание экс-глава МВД Юрий Луценко.

О жизни экс-министра рассказывают скупо: читает, пишет, смотрит телевизор. Учится клеить конверты. "Сейчас он знакомится с правилами техники безопасности, проходит учебный курс ручных работ и, если он пройдет успешно этот курс, возможно, он будет трудоустроен на производственных мастерских колонии", - рассказал начальник управления государственной пенитенциарной службы в Черниговской области Александр Добралюк. А вот спортом бывший министр не интересуется, передает ТСН.

В последнее время в окружении бывшего министра, приговоренного к четырем годам заключения, заявляли о резком ухудшении его здоровья. Уполномоченная по правам человека Валерия Лутковская посетила Менскую колонию по просьбе заключенного о медицинском обследовании. Своих выводов медики не разглашают. Впрочем, омбудсмен заявила, что Луценко требует еще одного обследования, но уже за пределами тюрьмы.

По словам Лутковской, Луценко "рекомендовали полное медицинское дообследование, которое необходимо сделать инструментальным путем. Соответственно, его нельзя сделать в условиях колонии. После этого диагноз будет уточнен. Кроме того, рекомендовали то лечение, которое можно начать уже сегодня", - сообщила омбудсмен.

Журналистам разрешили попасть в камеру, где отбывает наказание вип-заключенный. Возле кровати - икона и записная книжка. Сам Луценко в это время проходил обследование в медицинской части, куда журналистам вход запрещен.

Как говорят в колонии, Луценко сохраняет оптимизм и чувство юмора. "Настроение замечательное. Проводит время, я так понимаю, согласно распорядку, который существует в Менской колонии. Чувство юмора у него сохраняется - это точно, - подтвердила Лутковская. Чтобы разнообразить будни Юрия Витальевича, журналисты подготовила ему в подарок художественную литературу, однако передать ее не разрешили. Мол, Луценко отказался встречаться с прессой из-за плохого самочувствия. Книги пришлось отдать жене.

Фото; видео: tsn.ua

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