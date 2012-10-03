Иран пригрозил обогатить уран до 60%, если переговоры провалятся

{1-}Иран пригрозил обогатит уран до 60%, если очередной раунд переговоров с «шестеркой» (пять членов СБ ООН и Германия) не даст положительных результатов.

Об этом заявил замглавы парламентского комитета внешней политики и национальной безопасности Ирана Мансур Хакикатпур, сообщает Интерфакс-Украина.

«В случае если наши переговоры с „шестеркой“ себя не оправдают, иранская молодежь освоит технологии по обогащению урана до 60% для того, чтобы использовать его на подводных лодках и судах дальнего плавания», – заявил Хакикатпур.

При использовании новейших центрифуг Иран может получить уран, обогащенный до 60% для судовых атомных реакторов, и следующим этапом будет высокообогащенный оружейный уран, считают эксперты.

Как известно, первая атомная бомба «Малыш», сброшенная на Хиросиму в 1945 году, содержала 64 кг урана, обогащенного до 85%.

Как сообщалось, для создания мощного ядерного оружия необходимо обогатить уран до 93,5%.

Напомним, страны Запада обвиняют Иран в попытках разработать ядерное оружие. Тегеран все обвинения отвергает, заявляя, что исследования в области атомной энергии носят исключительно мирный характер.

В конце июля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что международные санкции и переговоры «ни на йоту» не затормозили ядерную программу Ирана и, чтобы иметь эффект, должны быть дополнены угрозой применения военной силы.

Нетаньяху и министр обороны Эхуд Барак хотели бы атаковать ядерные объекты Ирана предстоящей осенью, но пока не находят поддержки у командования армии и спецслужб.

Министр гражданской обороны Израиля Матан Вильнаи заявил, что в случае начала военных действий с Ираном конфликт продолжится около месяца, при этом могут погибнуть до 500 жителей страны.

Накануне СМИ опубликовали часть секретного плана Тель-Авива по нанесению удара против Тегерана. Согласно документу, это будет скоординированная агрессия одновременно с «беспрецедентной» кибернетической атакой, которая за несколько минут выведет из строя «интернет, телефоны, радио, ТВ, спутниковую связь, линии оптико-волоконной связи между стратегическими объектами страны».

Фото: segodnya.ua

Новости по теме:

Иран предупредил о возможности третьей мировой войны

Иран испытал ракеты, созданные, чтобы сбивать самолеты США

Иран создаст ядерное оружие уже через полгода - Израиль

Только военная угроза повлияет на Иран – премьер Израиля

От президента Ирана сбежал личный видеооператор



Иран нужно остановить, пока не поздно – Израиль

