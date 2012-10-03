Регионалы считают, что вопрос о криминализации клеветы еще не закрыт

{1-}Для принятия законопроекта о клевете было неподходящее время, в законопроект внесены несколько жесткие нормы, и не было надлежащего обсуждения проблематики, которую затрагивает данный законопроект. Но вместе с этим – это вопрос не закрыт.

Об этом заявила в эфире 5 канала народный депутат от Партии регионов Елена Бондаренко, сообщает Интерфакс-Украина.

"По сути, нужно понимать, что последнее решение об отмене законопроекта о клевете было принято исключительно под влиянием политической ситуации. Настолько заполитизировали, заговорили тему, то есть были только эмоции и никакого присутствия разума с одной и с другой стороны, что просто понятно было – никакой перспективы спокойно обсудить тему, которую поднимал этот законопроект, не будет никакой возможности. Поэтому, нужно искать более выгодное время для этого. В этой ситуации очень важно не потерять вот ту дискуссию, которая началась в отношении того, можем ли мы в отношении того – можем ли мы в Украине отстоять право на честь, достоинство и деловую репутацию любого из нас", – отметила народный депутат.

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Кроме этого Бондаренко считает, что ее однопартиец Виталий Журавский изначально поступил неверно, когда не вынес законопроект на обсуждение с общественными организациями и журналистами. Также она выразила мнение, что в законопроекте были внесены достаточно жесткие нормы.

"Мы пошли на уступку, и теперь, конечно же, ждем активного участия тех же самых журналистов в серии круглых столов и конференций, которые планирует тот же фонд Ахметова Развитие Украины по проблематике защиты права", – подчеркнула Бондаренко.

По мнению политика, журналистам будет сложно договориться, ведь "никто не хочет признавать своих ошибок".

"В этом плане призываю учиться у нас. Есть проблема джинсы – есть, есть проблема несоблюдения журналистских стандартов в работе – есть, есть проблема, когда целые редакции участвуют в медиа-войнах, либо заказанных политиками, либо финансово-промышленными группами – есть у нас это. Как с этим справляться, как от этого уходить, как исправлять эти пороки? Если ответа не даёт журналистское сообщество, тогда кто-то в государстве этим будет заниматься, и худший вариант – если этим будет заниматься государство", - подчеркнула нардеп.

Напомним, Верховная Рада отменила законопроект, который предусматривал уголовную ответственность за клевету. За это решение проголосовали 349 народных депутатов.

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