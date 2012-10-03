Украинцы в ПАСЕ заступились за Россию

{1-}Члены украинской делегации в Европарламенте осудили резолюцию ПАСЕ, критикующую Россию.



Это жесткая резолюция о проблемах с демократией в России, при обсуждении которой Москва даже пригрозила Страсбургу финансовыми санкциями, пишет Коммерсантъ-Украина.



Главной темой октябрьской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) стал отчет мониторинговой миссии о ситуации в России. По регламенту Совета Европы (СЕ) такие отчеты представляются депутатам раз в два года, но России удалось стать исключением из правила – предыдущий отчет по этой стране рассматривался еще в 2005 году. Тон документа, составленного докладчиками Андреасом Гроссом (Швейцария) и Дьердем Фрундой (Румыния), оказался критическим – докладчики отметили "обеспокоенность относительно ситуации с демократией в РФ".



"Россия находится на распутье, и сегодня сложно предсказать, какое направление развития она выберет, – говорится в отчете. – Принятые в последние месяцы законы ограничивают демократию и вызывают вопросы относительно искренности декларируемых российскими властями намерений демократизировать страну".



Критика СЕ вызвала недовольство Москвы, а накануне сессии российская сторона и вовсе пошла на открытый конфликт со Страсбургом.



Украинские делегаты в ПАСЕ разошлись в оценках российской резолюции. Так, представитель украинской делегации от власти регионал Алексей Плотников с трибуны ассамблеи в Страсбурге заявил: "Проект резолюции носит скорее характер воспитательного документа, а не документа, настроенного на диалог", – отметил политик.



При этом представители оппозиции пообещали поддержать Запад, хотя не стали декларировать это на пленарном заседании, в то время как провластные депутаты публично поддержали россиян.



Одним из главных доводов тех, кто выступал против жесткой резолюции ПАСЕ, стали упреки в адрес Европы относительно существования двойных стандартов.



"Ни мониторинговый комитет, ни ПАСЕ не обращают внимания на то, как выполняют те же критерии (что выдвигаются в адрес России и других восточноевропейских стран) представители "старой" Европы, страны-основатели СЕ", – отметил Плотников.



То, что ПАСЕ не проводит мониторинг западноевропейских стран были вынуждены признать даже докладчики по российскому вопросу.



"Что касается фразы о силовом разгоне демонстраций в России. Да, согласен, мы видим, как несоразмерно применяется сила и в Мюнхене, и в Мадриде, но это не означает, что в России такая практика приемлема. Поэтому мы обязаны отметить эти факты", – подчеркнул Андреас Гросс.

Как ранее писал Главред, Россия вступила в Совет Европы в 1996 году. Обычно ассамблея рассматривает доклады по исполнению странами-членами своих обязательств раз в два года. Однако в случае с Россией рассмотрение не раз переносилось как из-за технических трудностей, связанных с масштабом страны, так и по политическим причинам. Например, из-за конфликта с Грузией в августе 2008 года. Последняя на данный момент резолюция по соответствующему докладу была принята в 2005 году.

фото: НТВ

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