Третьяков: гражданское общество может заставить власть прислушиваться к людям

{1-} Депутаты включили «задний ход» в страхе перед журналистской солидарностью и реакцией гражданского общества. Так оппозиционный депутат Александр Третьяков прокомментировал журналистам поддержку парламентом отмены голосования по законопроекту об уголовном наказании за клевету.

«Отмена одиозного законопроекта – пример того, как гражданское общество может заставить власть и политиков прислушиваться к мнению людей», - заявил Александр Третьяков, добавив, что имеет опыт топ-менеджера медиа-холдинга, поэтому тема ему близка.

«В условиях, когда судебная система находится в «ручном» управлении, не может быть и речи об уголовной ответственности за клевету», - подчеркнул депутат. По его мнению, говорить об уголовной ответственности за клевету «мы сможем только после того, как в Украине появится справедливый и честный суд».

«Сегодня украинские суды – это отдел Администрации Президента по штамповке судебных решений, - подчеркнул Александр Третьяков. - Нужна выборность судей и модель независимого финансирования судебной ветви».

«Я уверен, что больше всего людей возмутило именно лицемерие власти, которая якобы собралась бороться против клеветы, а на самом деле хочет загнать журналистику в узкие рамки служения чиновникам», - считает политик. Именно поэтому, уверен он, против принятия одиозного закона в Украине развернулась настоящая гражданская кампания, а многие журналы и газеты вышли с белыми обложками и разворотами.

Александр Третьяков также считает, что попытки принять закон об уголовной ответственности за клевету будут предприняты после парламентских выборов, подчеркнув, что таким образом власть собирается обезопасить себя от громких коррупционных разоблачений в преддверии президентских выборов.

Напомним, что сегодня Верховная Рада поддержала 349 голосами «за» постановление об отмене голосования за законопроект об уголовном наказании за клевету: фракция ПР – 174, фракция «БЮТ - Батьківщина» - 56, фракція НУ-НС – 45, фракція КПУ – 23, фракція Народной партии – 20, фракція «Реформы ради будущего» - 18, а также 13 внефракционных депутатов.

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