Наблюдатели из СНГ довольны выборами в Украине: нарушений не замечено

Международная миссия по наблюдению за выборами CIS-EMO, составленная в основном из наблюдателей из стран СНГ, не обнаружила серьезных нарушений избирательного законодательства в Украине и призвала коллег из Европы воздержаться от преждевременных отрицательных оценок.

Кроме того, она подготовила доклад об избирательной кампании в Украине. По мнению наблюдателей, украинская политика характеризуется «олигархизацией», а представители власти и оппозиции борются не за интересы общества, а за экономические преференции, сообщает «Коммерсантъ-Украина».

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Участники миссии CIS-EMO выразили надежду на «прозрачность и демократичность» выборов. При этом в отчете организации говорится, что европейской общественности навязывается неверное представление о «антидемократической власти» и «демократической оппозиции»: «Межпартийная борьба в Украине является борьбой финансово-промышленных групп олигархии за доступ к рычагам государственной власти, позволяющий рассчитывать на преференции в налогообложении и распределении государственных заказов, а также на монополию сегментов рынка. Вместо борьбы политиков идет борьба «людей Ахметова» с «людьми Жеваго», «людей Порошенко» с «людьми Калетника».

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Кроме того, эксперты миссии утверждают, что главы избирательных штабов преувеличивают число нарушений со стороны своих политических оппонентов.

Однако в мониторинговой группе «Опора» данные CIS-EMO назвали необъективными. «Эту миссию непонятно кто финансирует,— сказала координатор избирательных программ «Опоры» Ольга Айвазовская.— CIS-EMO всегда была лояльна власти, она не заметила нарушений даже во время президентских выборов 2004 года, когда их увидела вся страна. Не найдет она нарушений и сейчас».

Главу правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимира Фесенко выводы CIS-EMO не удивили: «Это группа наблюдателей стран СНГ, и у них всегда особая точка зрения. От данной миссии не следует ожидать критики, потому что многие нарушения в Украине типичны для всех стран СНГ, и критиковать их — значит плевать себе на голову. В международном контексте выводы CIS-EMO решающей роли играть не будут».

фото: vk.com

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