В Украине вводят штрафы за двойное гражданство

{1-}2 октября, Верховная Рада установила штрафы за сокрытие факта получения иностранного гражданства.

Как стало известно, за закон о внесении изменений в некоторые законы проголосовали 264 депутата, пишет Интерфакс-Украина.

В частности, законом устанавливается, что неподача или несвоевременная подача заявления гражданина, добровольно получившего иностранное гражданство (подданство), а также копии документов о гражданстве влечет за собой взыскание штрафа от десяти до тридцати необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

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При этом те же действия, совершенные чиновниками органов государственной власти или местного самоуправления, влекут за собой взыскание штрафа в размере от пятидесяти до ста необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Документ также устанавливает, что гражданство Украины не может получить человек, совершивший преступление против человечества или осуществлявший геноцид. Кроме того, паспорт гражданина Украине не получат осужденные за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления.

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Напомним, размер необлагаемого налогом минимума доходов граждан в Украине равен 17 грн.

Как сообщалось, в Украине иметь двойное гражданство запрещено. Для того, чтобы получить паспорт другой страны, следует отказаться от украинского.

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