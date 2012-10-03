В Грузии полностью сменят состав правительства

{1-}Лидер оппозиционной партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили, победившей на парламентских выборах в Грузии, сегодня, 3 октября, приступит к обсуждению кандидатуры нового председателя парламента и нового состава правительства.

Иванишвили пока не назвал имена кандидатов на эти посты, сообщает Интерфакс.

"После консультации со своей командой я смогу сказать более конкретные вещи", - пояснил он.

Тем не менее, Иванишвили подчеркнул, что ни один министр из нынешнего правительства Грузии в новое правительство не попадет.

Как сообщалось, президент Грузии Михаил Саакашвили готов после консультаций представить кандидата в премьеры, поддерживаемого партией, фактически получившей по итогам выборов парламентское большинство, заявил секретарь Совета национальной безопасности Грузии Гига Бокерия.

Правящая коалиция Единое национальное движение потерпела поражение на парламентских выборах в Грузии и отныне переходит в оппозицию.

Окончательные итоги голосования ЦИК обещает обнародовать до 20 октября, однако оппозиция уже второй день празднует победу.

фото: EPA / UPG

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