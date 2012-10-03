В Сирии прогремела серия мощных взрывов: погибли 30 человек

На севере Сирии в результате серии взрывов, прогремевших сегодня в Алеппо, 30 человек погибли, еще 32 ранены, сообщило ливанское информационное агентство "Ан-Нашра".

Спутниковый телеканал "Аль-Джазира" сообщил о том, что в результате взрывов было полностью разрушено здание клуба офицеров, которое находится на площади Саадалла Аль- Джабири, где произошли теракты, сообщает ВВС.

Проправительственный телеканал "Ихбария" сообщил, что на главной площади Алеппо, находящейся под контролем сирийских правительственных сил, взорвались два начиненных взрывчаткой автомобиля.

Западная часть Алеппо контролируется войсками, верными президенту Башару Асаду, а восточная находится в руках повстанцев.

Агентство Рейтер сообщает со ссылкой на ливанские источники, что сам президент Асад прибыл в Алеппо и приказал направить в город дополнительные войска.

На прошлой неделе сирийские повстанцы возобновили попытки взять под свой контроль весь город.

фото: EPA / UPG

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