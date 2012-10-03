Кузьмин рассказал конгрессу США о Тимошенко и убийстве Щербаня

{1-} Первый замгенпрокурора Украины Ренат Кузьмин обратился с открытым письмом к конгрессу США, в котором пояснил ситуацию с экс-премьером Юлией Тимошенко и акцентировал внимание на том, что Тимошенко подозревают в причастности к убийствам 4 человек.

Об этом пресс-секретарь генпрокурора Маргарита Велькова сообщила ИТАР-ТАСС.

Кузьмин готов предоставить американской стороне для ознакомления документы следствия и доказательства виновности Тимошенко. Обращение первого замгенпрокурора к конгрессу последовало в связи с тем, что на минувшей неделе сенат конгресса США принял резолюцию по Украине, в которой призвал власти в Киеве освободить Тимошенко и других политзаключенных.

«Основой резолюции стала ситуация с Тимошенко, которая, на мой взгляд, была неверно воспринята некоторыми американскими политиками. Причиной невольного заблуждения является недостаточная информированность и однобокость оценок, которые сформированы заинтересованной стороной - Тимошенко ввела в заблуждение сенат, подавая специально подобранную, однобокую информацию, в основе которой были только эмоции, но не факты»,- говорится в письме.

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Кузьмин напомнил, что «в деле Тимошенко следователи устанавливают правду. Требование прекратить поиски истины в деле об убийстве четырех человек, прозвучавшее в сенате, вызвало недоумение и разочарование у большей части нашего общества. Неужели американская власть хочет помешать установить правду угрозами и ультиматумами, действуя с позиции силы».

Генпрокуратура только в 2011-2012 годах более 20 раз обращалась в Департамент юстиции и госдепартамент США за помощью в допросе экс-премьера Павла Лазаренко, который заявил о своей готовности дать показания украинским следователям, отметил Кузьмин.

«Однако ни на один запрос мы не получили ответа. Нам закрыли саму возможность получить важные свидетельства об убийствах в Украине. Может, резолюция сената и является ответом на усилия Украины в поиске убийц влиятельного политика, его супруги и двух невинных людей? И не означает ли такая резолюция то, что человек, достигнувший высокого уровня государственной власти, недоступен правосудию,- говорится далее в письме. - Драматизм ситуации, которую искусственно создали соратники Юлии Тимошенко, не должен затмевать истинных документальных фактов и не может позволить нам идти на компромиссы с преступностью. Уверен, вы были лишены достаточной информации о том, что Тимошенко нанесла Украине тяжкий, возможно, непоправимый урон, который отразился на моральном состоянии всей нации».

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Кузьмин сообщил о готовности выступить в конгрессе США и предоставить все имеющиеся документы по этому вопросу, а также рассказать американским СМИ правду об этом деле. «Нет никаких сомнений, что прекращение уголовного дела об убийстве 4 человек, это грех перед Богом и людьми. Этим мы совершим другое преступление, показав новому поколению, что политик, добившись власти, может безнаказанно совершать преступления, в том числе убийства»,- подчеркивается в письме.

Ранее «Главред» сообщал, что Генпрокуратура подозревает Тимошенко и Лазаренко, отбывающего наказание в США, в причастности к убийству бизнесмена и нардепа Евгения Щербаня, его супруги и еще двух человек в аэропорту Донецка в ноябре 1996 года.

фото: УНИАН

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