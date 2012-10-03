Зарплату учителям повысят до трех тысяч

{1-}До конца 2012 года зарплаты учителям повысят до трех тысяч.

Об этом на заседании Кабмина заявил премьер-министр Николай Азаров, передает НБН.

«На конец 2012 года она (зарплата. – ред.) будет почти 3000 грн, а до конца следующего приблизится к 3,5 тыс. грн», – сказал Азаров.



Он сообщил, что среднемесячная зарплата учителей 1-й категории с 2009 года выросла на 1200 грн. «Мы и в дальнейшем будем повышать доходы работников образования», – добавил премьер.



Напомним, Президент Виктор Янукович ранее пообещал увеличить зарплату учителям. «Мы обязаны и будем все делать для того, чтобы наши педагоги были социально защищены, чтобы из года в год увеличивалась заработная плата. И этот год – не исключение», – отметил глава государства.

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