Луценко обвинил тюремщиков во лжи: он хотел общаться с журналистами

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Бывший министр внутренних дел Юрий Луценко называет ложью заявления тюремщиков о том, что он отказался общаться с журналистами.

Соответствующее заявление размещено в блоге Луценко в Украинской правде.

"Я, Луценко Ю.В., узнал об очередной лжи ГПС, которая 2 октября заявила, что я якобы отказался от общения с журналистами телеканала 1+1, которые сопровождали медиков и омбудсмена в ходе визита в Менскую колонию", - написал он.

"Более того, как оказалось - все эти дни, когда я находился в постельном режиме, принимал обезболивающие, а давление достигало 160/120, ГПС распространяла информацию, что Луценко здоров, за медпомощью не обращался", - сказал он.

"Заявляю, что все это – полное и ничем не прикрытое вранье, о чем свидетельствуют мои письменные требования предоставить медпомощь, записи в медицинской карточке и журнале регистрации обращений осужденных", - подчеркнул Луценко.

"Да и чего можно ожидать от службы, которая полгода (!) скрывала выявленный у меня гепатит. Удивляет только вера этих деятелей, что все это им сойдет из рук. Я все это переживу, я вернусь и это почувствуют", - сказал Луценко.

Напомним, 2 октября, в Менской колонии находилась обмудсмен Валерия Лутковская и журналисты телеканала "1+1".

Представителям СМИ показала камеру Луценко, однако пообщаться с ним не позволили, ссылаясь на то, что он такое согласие не давал.

Фото; pravda.com.ua видео: tsn.ua

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