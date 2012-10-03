Украинцы не спешат менять имена на русские

3 октября 2012, 12:18

{1-}С конца июля украинцы могут требовать, чтобы их имена, отчества и фамилии не переводили на украинский язык, а писали в документах в соответствии с русской транслитерацией. Таким образом, все "Николаи", "Филиппы", "Даниилы" и другие граждане нашей страны, имена которых на украинском и на русском звучали не одинаково, имеют право внести соответствующие изменения в свой паспорт.

Кроме того, родители, которые не хотят, чтобы имена их детей переводились на украинский, могут настоять на том, чтобы детей регистрировали под российским вариантом, пишет ТСН.

Как отмечает Вадим Колесниченко, такой подарок народный депутат и автор закона "Об основах языковой политики", его коллеги сделали украинцам еще 27 июля. "Имя "Николай" может быть написано украинскими буквами точно так же, без перевода на украинский вариант "Мыкола", - уверяет с телеэкранов и страниц местных газет политик.

Журналисты обратились в три районные ОВИР столицы, поговорили с сотрудниками паспортных столов в регионах: Харькове и Донецке, но расспросы на тему, стали ли украинцы массово менять свои фамилии и имена, вызвали у собеседников легкую растерянность. "Украинцы женятся и меняют фамилии, некоторые возвращают себе фамилию одного из родителей, но еще никто не обращался с просьбой, например, с "Мыколаивны", сделать "Николаевну", - сообщили в ОВИРе Оболонского района Киева.

Аналогичную информацию мы получили и в паспортных столах Шевченковского и Святошинского районов. Сотрудники паспортных столов предположили, что, возможно, украинцы еще не знают об этом нововведении.

По словам Вадима Колесниченко, процедура несложная - для изменения украинского варианта на российский, достаточно иметь при себе свидетельство о рождении, заполненное на русском языке. Правда, сколько это займет времени и какова будет стоимость этой услуги, не знает пока ни один политик, ни сотрудники паспортных столов.

Два месяца - незначительный срок - о таком нововведении действительно мало знают. К тому же изменения фамилии в паспорте приведут к изменениям в других документах. "Представьте себе - вместо "Мыколы" в паспорте вы стали "Николаем". Кроме того, что вам предстоит изменить национальный паспорт, нужно будет поменять загранпаспорт, водительские права, документы на квартиру, сообщить об изменениях в паспорте отдел кадров на работе и др... Вы еще хотите стать "Николаем"?" - иронизирует юрист Лев Пащенко.

Только на замену национального паспорта уйдет 2-3 недели. На смену водительского удостоверения еще около трех недель, заграничного паспорта (если не срочно) - месяц. Внесение изменений в документацию на квартиру могут занять еще 2-3 месяца. "Все знают, как забюрократизированы следующие службы: у них то бланков нет, то начальник в командировке, то форма справки изменилась... Я не думаю, что украинцы согласятся на такие жертвы ради того, чтобы их фамилии и имена писались в соответствии с российским звучанием", - считает Лев Пащенко. Кроме времени - это еще и дополнительные расходы.

Только на то, чтобы сделать загранпаспорт, понадобится около 400 гривен и два свободных дня - на то, чтобы отвезти документы и забрать. Эксперты считают, что такие нововведения, скорее всего, понравятся тем, кто ждет пополнения в семье и молодому поколению.

"Скоро моей дочери Даши исполнится шестнадцать, я буду настаивать, чтобы в паспорте ее записали как "Дарья", а не "Дарина", - говорит 47-летний киевлянин Михаил Демидов. Правда, сам свой украинский вариант менять имя на русское "Михаил" не будет - слишком много хлопот. К слову, о таком нововведении он тоже узнал от журналистов.

И хотя наши соотечественники не особо хотят связываться с бюрократией из-за изменения украинского варианта имени на русский, но ради того, чтобы изменить экзотическое имя на обычное, украинцы все же готовы на такие жертвы. Они стоят в длинных очередях, заполняют бесконечные бланки и консультации со специалистами на тему как же все-таки правильно написать свое новое имя. Так, по статистике Государственной регистрационной службы, в 2011 году почти 20 тысяч украинцев изменили имена - это на 12% больше, чем в 2010-м. Еще 10 лет назад желающих переименоваться было гораздо меньше - всего несколько тысяч. В основном за такой услугой в паспортные столы обращались люди, которым сначала досталось экзотическое имя: Пантелеймон, Зевс, Герасим, Октябрина, Амос и др.. Такие имена украинцы пытаются изменить, на что-то менее оригинальное.

Впрочем, есть и те, кому, наоборот, хочется выделиться: Анны и Елены становятся Океанами и Луноликамы, а Сергеи и Александры - Сомерсет и Каспер. Украинцы также дают необычные имена и своим детям. Так, по данным Департамента по делам гражданского состояния граждан Укргосрегистра, в прошлом году самыми популярными среди редких имен новорожденных были: Глафира, Соломия, Асия, Жасмин, Алсу, Мадонна, Аурика, Тина, Камила, Изумруда, Иордана, Роза, Принцесса, Золушка, Береза, Радость, Шехерезада, Грация, Квитка и Калина.

фото: obozrevatel.com

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