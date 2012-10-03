Азаров поручил дипломатам продвигать интересы Украины за рубежом

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2 октября премьер-министр Николай Азаров провел совещание с руководителями зарубежных диппредставительств Украины. Во время заседания Азаров заявил, что украинские дипломаты должны помогать правительству продвигать экономические интересы Украины за рубежом.

Главным вопросом стало "укрепление внешнеторговых связей". "Приоритетом нашей внешней политики должно быть решение экономических задач,— заявил премьер.— Я хотел бы, чтобы вы это понимали..." – сказал премьер.



По словам Азарова, «украинским предприятиям есть, что предложить на мировых рынках», пишет «Коммерсантъ-Украина».

Украина – конкурентоспособная страна, - подчеркнул политик. Азаров поручил МИДу активно способствовать организации и презентации украинских фирм и товаров за рубежом. Проводить бизнес-форумы и презентации лучших технологий и научно-технических достижений.

"Мы остаемся конкурентоспособными с точки зрения стоимости наших товаров",— оптимистично сказал глава правительства. Он также призвал собравшихся "активно способствовать организации и презентации украинских фирм, товаров и бизнес-форумов".

«За последние два года произошли определенные изменения: вместо торгово-экономических представительств действуют экономические отделы посольств. Я пока особой разницы не вижу, и сказать, что это положительно сказалось на продвижении экономических интересов Украины за рубежом, я пока не могу», - отметил Азаров.

фото: kmu.gov.ua

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